Jaarlijkse klaaskoekenmarathon in De Lage Kouter haalt record van 1.788 kilogram

BuSO De Lage Kouter in de Beekstraat bakte naar jaarlijkse traditie met leerlingen en leerkrachten 24 uur lang klaaskoeken. Het record stond op 1.147,5 kilogram, daar zijn ze deze 13de editie grandioos overgegaan met 1.788 kilogram, grofweg een 18.000 klaaskoeken. Op 6 december kreeg elke leerling een klaaskoek.

De eerste twaalf uren bakken was op 1 december, de overige 12 uren op 5 december, de dag voor Sinterklaas. “Over alle klassen heen hielpen de leerlingen en leerkrachten van de opleiding Bakkerij mee. De afdeling Winkelhulp stond in voor de bestelbonnen, het afwegen en verpakken, en de bediening in de winkel. Een ideale samenwerking”, vertelt vakverantwoordelijke Frank Vandamme. Een groot deel van de opbrengst wordt opnieuw geïnvesteerd in de school. Dit keer voor de verfraaiing van de speelplaats en in de spaarpot voor een nieuwe vervoersbusje voor acht personen.

“Het is fantastisch om die groepssfeer te zien, bij zowel de leerkrachten als de leerlingen. Oudere jaren begeleiden de jongere. Er zijn zelfs leerlingen die spontaan om kwart voor 7 naar school kwamen en tot 20.30 ‘s avonds bleven. Ze zijn fier op hun vak”, zegt Machteld Vanhee, lid van het beleidsteam.