Ja, zelfs nu wordt er buiten geleerd…

De winterkou van de voorbije week was voor veel volwassenen en kinderen niet het meest geschikte weer om vaak buiten te komen. In Freinetschool Context in Sint-Kruis werd echter ook nu niet afgestapt van de ‘outdoorwerking’.

In deze school is iedereen ervan overtuigd dat spelen, leren en werken in de buitenlucht, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden, ertoe bijdraagt dat kinderen veel meer ontdekken en onthouden. “Onze klassen zijn zo ingericht dat de leerkracht over een terras beschikt, dat even groot is als de eigenlijke klas”, vertelt directeur Fien Wackenier. “De terrassen zijn ingericht met meubels, zodat de kinderen ook buiten kunnen werken. Elke begeleider gaat minstens vier keer per week naar buiten om in openlucht een les te geven. De Freinetpedagogie promoot immers buiten leren om daarna met de opgedane ervaringen in de klas verder aan de slag te gaan. We leren immers in, met en van de natuur. Daarnaast gaan de kinderen van de eerste graad ook regelmatig op buurtwandeling om samen de schoolomgeving te verkennen, te bewegen en sociale contacten te leggen. Wat ze zien en horen op de wandeling nemen ze mee naar de klas om verder te onderzoeken.”

Bewegend leren

De begeleiders van Freinetschool Context moeten niet meer overtuigd worden van de voordelen van de outdoorwerking. “Jonge kinderen hebben veel beweging nodig en net daarom combineer ik vaak bewegen met rekenen. Hoeveelheden splitsen, gebeurt gemakkelijker met kastanjes op het terras van de klas dan met kleine muntjes op de werktafel van de kinderen”, vertelt begeleider Nele van het eerste leerjaar. “Ook een koek- en fruitmoment is veel leuker buiten dan in de klas. Een levende memory of schrijfdansen in openlucht ervaren mijn kinderen als een totaal andere beleving”, vult Paulien van de derde kleuterklas aan. Het is duidelijk dat alle begeleiders ervan overtuigd zijn dat hun kinderen meer leren en onthouden door spelend en bewegend te leren. “Daarenboven biedt buiten leren en werken veel meer kansen tot samenwerken”, besluit begeleider Katrijn van het vierde leerjaar. (PDC)