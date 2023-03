Izegemse laatstejaars vieren hun 100 dagenfeest

Vrijdag 3 maart was een hoogdag voor de Izegemse laatstejaars, de scholieren van het College, VTI en Instituut de Pélichy mochten zich een dag uitleven. Al start het echte feest eigenlijk al de avond voordien.

De tijden dat een fuif op vrijdagavond het hoogtepunt was van het 100 dagenfeest liggen al een tijdje achter ons. Nu verzamelen de meeste laatstejaars al op donderdagavond, gaan ze samen iets eten en zetten ze ook de bloemetjes buiten. Sommigen trekken gewoon ook de nacht door.

Vrijdagmorgen was het vrij kalm op de Izegemse Grote Markt, enkel café ‘t Plectrum had de deuren geopend. Het kwam er ook tot enkele valpartijen, maar niet het glaasje te veel, maar de spekgladde promenade op de markt was daarvan de oorzaak.

Buiten de schoolmuren

De politie hield ondertussen ook een oogje in het zeil. Op de drie middelbare scholen werken de laatstejaars elk hun programma af, als speelt bij velen dat zich grotendeels buiten de schoolmuren af. Zo ook bij deze Teletubbies die we wisten te strikken, een groepje van 6 Lassen-Constructie en 6 Elektrotechnieken. “Wij gaan airsoften in Gent, de anderen gaan lasershooten in Kuurne”, vertrouwden ze ons toe.