Internen De Keiwijzer krijgen Rode Kruis Poperinge op bezoek

Enkele vrijwilligers van Rode Kruis Poperinge brachten de internen van internaat De Keiwijzer een bezoek. Ze kwamen uitleg geven over de werking en de internen werden getrakteerd op nepwondes.

Op internaat De Keiwijzer liepen internen er woensdagnamiddag gewond bij, of zo leek het toch. “We kregen bezoek van Rode Kruis Poperinge. De internen kregen van enkele vrijwilligers op een leuke manier uitleg over de ambulance, het gebruik van een brancard en vacuümmatras, de gebruikte materialen… Een simulant kwam ook mee en hij schminkte de internen. De ene kreeg een schaafwonde aan het gezicht, de andere een bloedneus of gebroken arm. Een leuke, maar vooral een boeiende activiteit”, vertelt internaatsbeheerder Joris Valcke die zelf als vrijwilliger bij Rode Kruis Poperinge aan de slag is.

Veel interesse

De internen mochten plaatsnemen in de ambulance en voor de gelegenheid werd de sirene even getest. Ook het vervoeren van iemand op de brancard stond op het programma. Op internaat De Keiwijzer verblijven momenteel 34 internen van het eerste kleuter tot de eerste graad in het secundair onderwijs. “De internen zijn enorm geïnteresseerd en dat doet me plezier. Het zal hen misschien aansporen om in de toekomst een EHBO-opleiding te volgen.”