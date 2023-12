Inspiratievakbeurs in Tranzit ondersteunt leerlingen interieur, buiten- en binnenschrijnwerk bij hun uitdagingen

WOOD SKILLS is een innovatief houtproject binnen de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het project bestaat uit verschillende uitdagingen. Duurzaamheid, circulaire economie, ecologische materialen en innovatieve technieken zijn de hoofdthema’s doorheen de challenges.

Om deelnemende leerlingen uit de studierichtingen van de A-finaliteit (BSO) buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk en interieur te ondersteunen in hun challenge, werd een inspiratievakbeurs georganiseerd op 15 december in Tranzit op Nelson Mandelaplein. 116 leerlingen en 31 leerkrachten uit 11 houtscholen tekenden in om inspiratie op te doen, waaronder Ziggy Laquiere (16) en Lukas Deschoenmaeker (16) uit secundair onderwijs ‘t Saam in Diksmuide. “Het is interessant om met verschillende workshops zaken uit te testen. Je leert alles over hout kennen, de afwerking en bewerking. Onze favoriete stand is de grote Jenga van Platowood”, lacht Lukas. “Zij zetten in op circulair hergebruik van hout.”

het Kortrijkse medialab Quindo voorzag de muziek en Paul’s Boutique de ambachtelijke burgers.