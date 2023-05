Inschrijvingen voor zomerschool van start: “Extra ondersteuning voor sommige kinderen”

Tijdens de zomervakantie wordt opnieuw de zomerschool ingericht. Leerlingen van het eerste tot het vijfde leerjaar, die moeilijkheden hebben met taal en wiskunde, krijgen in kleine groep een heropfrissing van de leerstof.

Herman Becue is de coördinator van de zomerschool en is er ook elke dag bij. “Ik vind het belangrijk om elke dag aanwezig te zijn, om de gaatjes op te vullen als een leerkracht eens niet kan of als er iets mis is met één van de leerlingen om die te kunnen opvangen”, aldus Herman.

Maar hij doet meer dan dat, beamen Ingrid Vandepoele en Johan Cool. “Hij stuurt bijvoorbeeld herinneringsmails naar de ouders, die in die maanden toch een beetje in vakantiesfeer zitten en er niet altijd aan denken dat er les is. Hij houdt alles heel goed bij.”

Overleg met scholen

Johan en Ingrid spreken af met de scholen, respectievelijk ’t Vlot en Het Beverbos, over de leerstof die werd gegeven in het afgelopen schooljaar. Hans Pauwelyn is het aanspreekpunt van De Valke. “We gaan langs in de school en spreken af met de zorgcoördinator welke kinderen in aanmerking komen en nood hebben aan extra ondersteuning. Uiteraard moeten de ouders ermee akkoord gaan. Dan verzamelen we het lesmateriaal van de drie scholen. Dit jaar is de eerste keer dat er Frans wordt gegeven in het vijfde leerjaar”, leggen Johan en Ingrid uit. “Het is niet de bedoeling dat wij nieuwe leerstof aanleveren, maar wel de gekende leerstof herhalen. Daarom is het belangrijk dat we weten wie wat gekregen heeft van lesinhoud.”

Gemotiveerd team

“We zitten met een team dat het lesgeven heel serieus neemt, ze zijn gemotiveerd”, zegt een trotse Herman.

“En vorig jaar hadden we zelfs hoog bezoek”, aldus Ingrid. “Tijdens één van de lessen kwamen plots Micha Marah en Connie Neefs binnen die in De Schouw optraden die dag. Ze waren onder de indruk dat we zomerlessen gaven.”

De inschrijvingsperiode loopt tot 1 juni via het Huis van het Kind. De lessen vinden plaats in JOC De Lichting, Boomgaardstraat 1. De leerlingen krijgen eenmaal per week les, twee keer 45 minuten. (JW)