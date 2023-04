IN BEELD Zesdejaars vieren hun 50 dagen in Tielt

Vrijdag sloten de zesdejaarsstudenten in Tielt hun 50 dagenweek af met de traditionele stoet van het Hulstplein door de centrumstraten naar de markt.

Verkleed verzamelde het jonge volkje rond 16 uur op het recent heraangelegde plein. De ene al wat frisser dan de andere, want ook bijna even traditioneel als de afsluitende stoet wil men op donderdagavond wel eens stevig een stapje in de wereld zetten. Een stapje dat dit jaar met het sluitingsuur voor de horecazaken om 3 uur wel gelimiteerd was met de bedoeling de overlast en gekoppelde incidenten te beperken.

Opvallend was dat de studenten tijdens de stoet gedisciplineerd de vraag van het stadsbestuur en ordediensten om geen vuurwerk, voetzoekers en confetti mee te brengen respecteerden. Al was duidelijk niet iedereen even begripvol voor het confettiverbod. De confetti uit de vorige edities maakte dit jaar dan ook plaats voor bellenblazers, waterpistolen en bloem.

Na de stoet die door het mooie weer op veel belangstelling mocht rekenen in de centrumstraten werd de 50 dagenviering afgesloten met een DJ set op de Tieltse Markt. (WME)