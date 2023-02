Ieperse Academie ‘verdwijnt’ even tijdens opendeurdag

Nee, het spookt niet in de Academie van Ieper. De honderden leerlingen verdwenen zaterdag verschillende keren onder een laken in het kader van een speciale actie op de Dag van de Academies.

Het thema voor deze nationale opendeurdag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 11 februari, draait rond ‘PRESENT’: “kunst wordt gemaakt in het heden, kunst maken is geven en tonen, en academies willen zo duidelijk maken dat ze hier zijn en ertoe doen”.

De Ieperse academie, die 2.850 leerlingen telt, pakte in de voormiddag van 9.30 tot 12.30 uur uit met kunstwerken van 6- tot 12-jarigen en een muzikale tijdreis in de foyer, woordmomentjes en bezoek aan klassen en ateliers beeldende kunst.

“Om 10.30 en 11.45 uur weerklonk trompetgeschal voor een grote verdwijntruc: alle leerlingen en leerkrachten verhulden zich onder lakens”, zegt Nicolas Van Elslander, leraar beeldende vorming. “Die verbergmomenten duurden telkens vijf minuten. Zo zag het aanwezige publiek de academie even ‘verdwijnen’ in sluimerstand, tot we ons weer verder presenteerden.” (TP)