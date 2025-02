Iedereen superheld tijdens kinderfuif Zilverbergschool

De Ouderraad van de Zilverbergschool organiseerde naar jaarlijkse gewoonte hun kinderfuif voor de kinderen van de lagere klassen. De feestvierders mochten zich helemaal uitleven in het thema ‘Iedereen Superheld’ en werden verwend met tal van leuke activiteiten. Zo konden ze hun kracht meten bij een partijtje armworstelen met De Hulk, poseerden ze in de spectaculaire fotobooth, legden ze een heldenparcours af, werden er T-shirts met hun eigen superheldenlogo gemaakt en nog veel meer. Een dansje in de fuifzaal en een hapje en een drankje hoorden er natuurlijk ook bij. We zagen dus enkel blije gezichten bij al die superhelden! (FVH/foto SB)