Howeststudenten maken game over de toekomst in Fortnite

De tweedejaarsstudenten Netwerkeconomie aan Howest Kortrijk ontwikkelden een gratis educatieve game voor jongeren in Fortnite. Wie het spel speelt, wordt ondergedompeld in de wereld van ‘toekomstgeletterdheid’. De studenten werkten tien weken aan de game en organiseerden afgelopen woensdag een toonmoment voor leerkrachten en jongeren.

De vijftien studenten kregen in het vak ‘Future Thinking’ de opdracht om een spel over ‘toekomstgeletterdheid’ te maken van docent Thomas D’hooge: “Toekomstdenken is de ideale inspiratie om te innoveren en nieuwe ideeën te laten ontstaan. Door de game die ze ontwikkelden, hebben ze iets abstracts tastbaar gemaakt voor jongeren. Op deze laagdrempelige manier kunnen we een basis leggen in toekomstgeletterdheid voor een jong publiek.”

Gamen leeft

Toen de studenten de opdracht kregen, begonnen ze met een stevige brainstorm. “Fortnite kwam al snel bovenaan op onze lijst. Gamen leeft echt bij jongeren”, klinkt het bij studente Berte Damiens (21). Ook zij en haar medestudenten zien het nut in van nadenken over de toekomst. “Op school leer je veel over geschiedenis, maar de toekomst komt niet vaak aan bod. Met dit spel gaan leerlingen onbewust bijleren over dit onderwerp. Het kan een aanzet zijn tot nieuwe en boeiende gesprekken”, vult Berte nog aan.

Het spel zet in op skills die toekomstgeletterdheid stimuleren, van kritisch denken over trends begrijpen tot creativiteit. “We maakten een kaart waarin je in vier toekomstbeelden op zoek moet gaan naar drie munten. Om die munten te vinden kan je tips vragen door een vraag over toekomstgeletterdheid op te lossen. Alle vragen zijn gebaseerd op de lessen die we kregen in het vak Future Thinking”, vertelt Esteban Gybels, een van de vijf studenten die de game tot leven bracht. “We hebben veel bijgeleerd de afgelopen weken. In het begin hebben we veel geëxperimenteerd. Via tutorials en samenwerken hebben we uiteindelijk een mooi eindresultaat gecreëerd”, gaat Esteban verder. (SVD)

Meer info:https://futurescool.be