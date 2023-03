Howest-studenten zetten Bredense leerlingen aan het bewegen

Vier tweedejaarsstudenten Sport & Beweging aan hogeschool Howest organiseren op donderdag 30 maart een Kids Obstacle Run voor ruim 250 leerlingen van basisscholen Don Bosco, VBS Duinen en Zandlopertjes. “De sportdag kadert in een opdracht, die we binnen de opleiding sportbusiness tot een goed einde moeten brengen”, geeft woordvoerder Oscar Peene aan.

Organiseer een sportevenement van de grond af. Dat was de opdracht, die Howest-studenten Oscar Peene, Julie Hendrickx, Tijl Meuleman en Vedran Vancoillie van hun docent sportbusiness meekregen.

Het viertal kwam al snel uit bij een obstakelparcours voor lagere schoolleerlingen. “Het leek ons een goed idee om ons te focussen op kinderen. Zij komen vandaag vaak weinig aan bewegen toe en zo’n obstakelparcours is gewoon een leuke activiteit voor hen. Na corona hebben heel wat kinderen en jongeren het bovendien mentaal lastig. Een dagje sportieve ontspanning kan hier misschien wat aan verhelpen.”

Natuurlijke obstakels

Julie Hendrickx, tussen het studeren door een talentvolle wielrenster die twee jaar geleden Belgisch kampioen bij de junioren werd en lid is van de Lotto Dstny-ploeg, kwam meteen met een ideale locatie voor de Kids Obstacle Run aandraven: domein Grasduinen in haar eigenste Bredene. “Het domein biedt heel wat mogelijkheden, is uitgestrekt genoeg en je vindt er sowieso al enkele natuurlijke obstakels.”

Op donderdag 30 maart zal Grasduinen omgetoverd worden in een obstakelparcours. “Er komt een hindernissenbaan, klimmuur, springkasteel,…De kinderen zullen er zich naar hartenlust kunnen uitleven”, springt Vedran Vancoillie, oud-leerling van het Atheneum Oostende, bij.

Drie basisscholen gingen op de uitnodiging van het sportieve kwartet in. “Vrije Basisscholen Don Bosco en VBS Duinen en GO-school Zandlopertjes. We verwachten zo’n 250 deelnemertjes, allemaal leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar”, geeft Tijl Meuleman uit Tielt aan.

Thema piraten

Naast het sportieve element moesten de 4 Howest-studenten de voorbije weken ook instaan voor het financieel rondkrijgen van de organisatie. “We moesten echt alles van nul af opbouwen. Dankzij de inbreng van enkele sponsors hebben we intussen het financiële plaatje rond”, geeft Oscar aan. “En ook de dag zelf zal alles wel in zijn plooi vallen. We hebben het parcours al uitgetekend en een handvol vrienden en vrijwilligers bereid gevonden om ons bij te staan. Er is met ‘piraten’ zelfs al een thema voor onze sportdag verzonnen.

Vrijwilligers welkom

Omdat we onze Kids Obstacle Run over een hele dag spreiden om het aantal kinderen per beurt te beperken, kunnen we echter nog wel enkele extra vrijwilligers gebruiken. Wie zich geroepen voelt, kan met mij contact opnemen via Oscar.Peene@student.howest.be of 0494 31 27 51.” (MM)