Howest Kortrijk gastheer voor gamingwedstrijd tussen vier Vlaamse scholen

Dinsdag verwelkomde Howest Kortrijk vier Vlaamse scholen voor de ‘Red Bull Camping Clutch’-beker. De game die ze speelden noemt ‘Valorant’, een populair schietspel vergelijkbaar met Fortnite. In deze wedstrijd streden ze om een rechtstreeks ticket naar Turkije. Daar zal de winnaar het opnemen tegen internationale teams. De afgelopen twee jaar won het team van Genk overtuigend, ook nu werden ze bestempeld als de grote favoriet.

Primeur

In het nieuwe Howestcomplex ‘The Penta’ vond dinsdag de Camping Clutch plaats. Hierop verdedigden vier esportsteams de eer van hun school. Het team van UGent kwam met een primeur. Zij vaardigden naast vijf mannen ook een vrouw af. Dit voor het eerst in de geschiedenis van de ‘Camping Clutch’. “Het verbaast mij dat ik de eerste ben, het was een fantastische ervaring en hopelijk sta ik hier volgend jaar terug”, vertelt de eerste vrouwelijke deelnemer, Sarah Van Landeghem.

Helaas kon Gent niet meedoen voor het goud. Ze moesten het hoofd buigen tegen het sterke Genk. Dat is geen verrassing. Genk is de torenhoge favoriet en won de afgelopen twee jaar overtuigend, vertelt hun coach. “Vorig jaar maakte ik nog deel uit van het team, nu sta ik hier als coach. Ik weet dus wat het is om daar aan de computer te zitten. Ik geloof erin dat ook dat ticket naar Istanboel voor ons zal zijn.”

Vorig jaar was het in Istanboel heel spannend. Daar verloren ze tweemaal met 12-14 tegen de Verenigde Staten, die uiteindelijk met de bloemen gingen lopen. Dit deed pijn, want evengoed wonnen ze en waren ze maar even 20.000 euro rijker.

Finale

In de finale nam Genk het op tegen het team uit Hasselt, Osiris. “Vorige jaren wonnen we overtuigend, maar dit jaar wordt het lastiger. De teams worden steeds beter en beter”, stelde hun coach vooraf.

Favoriet Genk kon hun favorietenrol uiteindelijk niet waarmaken. In de finale won team Osiris uit Hasselt. “Het was heel close, maar doordat we de game wonnen kregen we vertrouwen. We wisten dat Genk te pakken was en dat deden we ook”, vertelt speler van Osiris, Thoma. Zij zullen dus ons land binnenkort vertegenwoordigen in Istanboel. (TVDB)