Hotel- en Toerismeschool Spermalie maakt 1.000 potten confituur voor ‘Jam-actie’: 20.000 gevulde brooddozen voor kansarme kinderen

Liefst 85% van de Belgische leerkrachten heeft afgelopen schooljaar een kind in de klas gehad dat onder de armoedegrens leeft. En steeds meer ongezonde of zelfs lege brooddozen zijn hierbij een teken aan de wand, zo blijkt uit een bevraging bij 317 leerkrachten door Pelicano Kinderarmoedestichting. Om een steentje bij te dragen maken de culinaire talenten van Hotel- en Toerismeschool Spermalie uit Brugge liefst 1.000 potten verse confituur. Hiermee maken ze deel uit van de nationale ‘Jam-actie’ van Pelicano Kinderarmoedestichting, BelOrta en Tiense Suiker met als doel maar liefst 20.000 brooddozen te vullen met een gezonde maaltijd.

Bij de leerlingen van de Hotel-en Toerismeschool Spermalie uit Brugge staat deze week het schillen van zo’n 400 kilo appels op het programma. Om hier liefst 1000 potten verse confituur van te maken die ze kunnen verkopen voor het goede doel: de ‘jam-actie’ van kinderarmoedestichting Pelicano. Met als doel de brooddozen van kansarme kinderen te vullen. Ze zijn hiermee één van de 10 Belgische culinaire scholen die deelnemen aan de actie, waarmee in totaal dus 10.000 potjes confituur gemaakt zullen worden. De confituur zal door de scholen in hun netwerk verkocht worden. De opbrengst gaat rechtstreeks en integraal naar Pelicano Kinderarmoedestichting.

Sabrina Caeckaert, Technisch Adviseur Coördinator bij Hotel- en Toerismeschool Spermalie: “Wij zijn trots dat onze eigen leerlingen ook hun steentje kunnen bijdragen aan deze problematiek. Dit is zeer waardevol, ook voor hen. We gaan alvast ons uiterste best doen om zoveel mogelijk potjes jam te verkopen. We hopen dan ook op de steun van ons netwerk zodat we samen een mooie bijdrage aan deze actie kunnen leveren.”

“Een ongezonde of lege brooddoos is voor ons een belangrijke indicator van kinderarmoede. Het feit dat leerkrachten een stijging zien, doet bij ons alle alarmbellen afgaan”

Acties als deze zijn nodig, zo weet kinderarmoedestichting Pelicano. Uit cijfers van Statbel weet Pelicano dat meer dan een half miljoen Belgische kinderen opgroeit in armoede. Maar hoe manifesteert zich dit op school?

Uit een bevraging bij 317 leerkrachten blijkt dat de problematiek zeker niet onopgemerkt blijft. Bijna de helft (45%) van de leerkrachten denkt dat meer dan 5 van hun leerlingen onder de armoedegrens leeft. Volgens 15% van de leerkrachten gaat het zelfs om meer dan 20 van hun leerlingen. En dan vrezen ze nog dat er meer dan een vierde (27%) van de kinderarmoede onder de radar blijft.

Kristof De Boever, Head of Corporate Partnerships bij Pelicano Kinderarmoedestichting: “Een ongezonde of lege brooddoos is voor ons een belangrijke indicator van kinderarmoede. Het feit dat leerkrachten een stijging zien, doet bij ons alle alarmbellen afgaan. Het merendeel van onze sociale partners zijn leerkrachten en zij hebben gemiddeld 4,5 dagen contact met hun leerlingen. En als je bedenkt dat zelfs zij waarschijnlijk enkel maar het topje van de ijsberg zien, is het helemaal zorgwekkend.”

Gevolgen van armoede

De impact van kinderarmoede zien de leerkrachten vanop de eerste rij. En die is niet gering. Zo merkt liefst 62% van de leerkrachten een laag zelfbeeld op bij kansarme kinderen. Ze zien ook veel gemiste kansen met ‘talent dat niet ontwikkeld wordt’ (57%). Jammer genoeg stellen ze ook psychologische problemen (45%) vast en zelfs fysieke gevolgen (41%) als buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Als reactie zien de leerkrachten dat kansarme kinderen hun problemen proberen te verbergen (60%), opstandig of prikkelbaar worden (46%), en onzekerheden of faalangst vertonen (49%).

Kristof De Boever: “Kinderarmoede is een veel groter probleem dan men denkt. Een onderzoek van specialist in sociaal werk Prof. Dr. Griet Roets (UGent) leert ons dat kinderen zich onopgemerkt op zeer jonge leeftijd al dreigen neer te leggen bij het gebrek aan hulpbronnen. Ze passen hun toekomstperspectief al in het lager onderwijs aan, en gaan ervan uit dat ze toch onderaan de sociale ladder zullen belanden. Ze hebben deze steun dus hard nodig, om er de hoop en de moed in te houden.”

Maar het is gelukkig ook niet allemaal kommer en kwel onder de kinderen. Zo gaf een kwart (26%) van de bevraagde leerkrachten aan dat klasgenoten geen vooroordelen hadden tegen kinderen die in armoede leven. Bijna de helft (45%) van de leerkrachten vindt ook dat kinderen geen onderscheid maken op basis van kansarmoede. En nog mooier – een vierde (25%) van de leerkrachten ziet dat kinderen solidair zijn en delen met elkaar.

Brooddozen als indicator

Uit ervaring weet Pelicano dat kansarme ouders hun situatie vaak voor de buitenwereld verborgen proberen houden, en dat gedrag ook aan hun kinderen doorgeven. Maar toch geven leerkrachten aan dat ze tekenen van armoede duidelijk herkennen. Zo zijn versleten kleren of schoenen (57%) heel vaak de eerste indicator, gevolgd door een gebrekkige persoonlijke hygiëne (43%). Een andere, belangrijke factor is de ongezonde inhoud van de brooddoos (37%) of simpelweg een lege brooddoos (34%).

En de brooddozenproblematiek neemt enkel toe, volgens de bevraagde leerkrachten. Zo ziet 37% van de leerkrachten vandaag meer kinderen met een lege brooddoos dan zo’n 5 jaar geleden. Meer dan de helft (52%) ziet nu zelfs ook vaker een ongezonde brooddoos met bv. chips of koude frieten als inhoud.

Confituur voor meer ‘bokes’

Om de problematiek van de brooddozen onder de aandacht te brengen, slaat Pelicano Kinderarmoedestichting de handen in mekaar met Tiense Suiker en BelOrta. Deze 2 partners leveren aan 10 culinaire scholen alle benodigdheden voor het maken van 10.000 potjes verse confituur, waaronder 4 ton appelen. De opbrengst wordt integraal ingezet om 20.000 brooddozen te vullen met een gezonde schoolmaaltijd.

De confituur zal door de deelnemende scholen in hun netwerk verkocht worden. De opbrengst gaat rechtstreeks en integraal naar Pelicano Kinderarmoedestichting. Ongeacht die opbrengst van de verkoop, zullen de bedrijfspartners zorgen ervoor dat er in totaal liefst 20.000 brooddozen gevuld kunnen worden met een gezonde schoolmaaltijd

Glenn Sebregts, hoofd marketing en communicatie BelOrta: “Wij zijn blij dat we mee onze schouders onder dit mooie project kunnen zetten. Elk kind zou elke dag moeten kunnen genieten van vers lokaal fruit. We zijn fier dat we hiermee toch een klein verschil kunnen maken voor heel wat kinderen. Bovendien is het onze missie om een typisch Belgisch culinair erfgoed product als appel opnieuw in de kijker te zetten. Een steun die onze lokale telers heel goed kunnen gebruiken.”

Anna Pietraszek, Marketing Manager bij Tiense Suiker: “Het was hartverwarmend om te zien hoeveel scholen wilden meedoen aan de actie, terwijl het uiteindelijk toch een flinke opgave is. Wij zijn trots om een dergelijk initiatief mee mogelijk te maken en die solidariteit vleugels te geven.”