Heulse kinderen bereiden zich voor op kaarting door zelf te leren manillen

Kinderen leren kaartspelen in de klas. Je moet er maar opkomen. Het gebeurde de voorbije week in vbs Spes Nostra in Heule voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Niet alleen tot plezier van de kinderen maar niet het minst van leerkrachten de directie. “Je kunt niet geloven hoe leerrijk een alledaags volksvermaak als manillen wel is voor leerlingen, ” zegt directeur Daan Terryn. “Van rekenen tot redeneren, dat wordt echt onderschat. Het is veel meer dan folklore.”

Elk jaar organiseert de ouderraad van vbs Spes Nostra lager met succes een streekbierenkaarting. Het was leerkracht Sabien Lesage die plots de bedenking maakte dat de kinderen zelf van zo’n kaarting zo goed als niets snapten. Ze staan erbij en kijken ernaar… Zij zag daar wel wat in in het kader van ‘muzische vorming’ – die veel breder gaat dan alleen muziek of kunst – en stapte met het idee naar directeur Daan Terryn die meteen enthousiast was. Juf Sabien, bekend voor haar creativiteit, werkte het idee verder uit.

Ervaren ‘lesgevers’

Uiteraard had men voor die initiatielessen deskundige lesgevers nodig en waar kun je die beter zoeken dan bij een echte kaartclub? Bij Hertens Troef uit café Den Hert zagen ze dat meteen zitten. Ze vaardigden vier van hun meest ervaren kaarters af. “We zijn er met plezier op ingegaan”, zegt Mark Dewaele, die samen met Filip Debaillie, Willy Lamaire en Donald Vanneste de uitdaging aannam.

”Ik voelde er eerst niet voor om zomaar voor een klas te gaan staan,” zegt Mark Dewaele, “maar we hebben van de klas meteen een kaartlokaal gemaakt, met telkens vijf tafels met vier kinderen. Het was een heel plezierige ervaring. We zien wel dat het vierde leerjaar er nog wat jong voor is, maar vooral in het zesde lukt dat heel goed. We stellen ook vast hoe weinig kinderen tegenwoordig van kaarten afweten en van manillen al helemaal niet. De een is natuurlijk wat meer geïnteresseerd dan de ander. Maar we maken het mee hoe sommigen echt met nul kennis en aarzelend beginnen en op het eind van de ‘les’ zeggen: ‘tot een volgende keer?”

Kinderen van het vierde leerjaar luisteren heel aandachtig hoe ‘leerkracht’ Mark Dewaele uitleg geeft over wat manillen is. De coaches staan klaar om dan per tafel meteen tot de praktijk over te gaan. © NOM

Band met lokale gemeenschap

Eerst legt Mark Dewaele de spelregels wat uit en op het bord staan de verschillende kaarten met hun waarde getekend. Daarna gaat men snel per tafel aan de slag, tekens met een ‘coach’. Naast de vier kaarters werkten ook juf Sabien en juf Valerie mee.

De directeur is erg enthousiast: “Manillen is niet alleen erfgoed, het past perfect in onze leerplannen. Ze leren de waarde van de kaarten, rekenen, redeneren, samen denken, met elkaar omgaan, strategie en niet het minst werkt het verbindend, zelfs onder generaties. Zelfs Nederlands komt erbij kijken, want veel kaarttermen zijn in het dialect anders, zoals schudden en kappelen of schoppen en piekens… En hoe mooi is het niet dat we als school de lokale gemeenschap erbij betrekken. En de kaarters ontpopten zich tot volleerde leerkrachten!”

Of de ouderraad straks al jeugdige kaarters zal mogen verwelkomen, is nog wel de vraag… De streekbierenkaarting heeft plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari vanaf 18 uur in de refter en sporthal van vbs Spes Nostra in de Koffiestraat in Heule.