Het vierde en vijfde leerjaar van ’t Polderhart vallen in de prijzen op First Lego League Challenge

Het vierde en vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart namen op vrijdag 31 januari deel aan de First Lego League Challenge van Hogeschool Vives Kortrijk. Daar ontvingen zij respectievelijk de tweede en derde prijs. Sinds vorig jaar nemen ze deel aan deze wedstrijd. “Op deze manier maken de kinderen kennis met STEM-activiteiten”, zegt directeur Ingrid Igodt. De wedstrijd bestond uit twee onderdelen. Enerzijds was er de robotwedstrijd, anderzijds het innovatieproject. Het thema dit jaar wasSubmerged. “Voor de robotwedstrijd kregen de scholen een mat met verschillende missies die gelinkt waren aan de onderwaterwereld. Het was de bedoeling dat de leerlingen een Lego-robot programmeerden die zoveel mogelijk missies kon uitvoeren. Daarvoor kregen ze exact tweeënhalve minuut de tijd. Onze leerlingen maakten daarnaast ook een innovatieproject dat het werk op zee makkelijker maakt, en eentje dat het water van de zee zuivert”, aldus Ingrid Igodt. Zowel de leerlingen van het innovatieproject als de ‘robotprogrammeurs’ moesten voor een jury komen. “Daar vertelden ze hoe ze te werk gingen.Op het einde van de dag was er een prijsuitreiking. Daarna moesten ze ook verschillende vragen van de jury beantwoorden. Onze leerlingen behaalden knap de tweede en derde plaats voor het programmeren van de robots”, klinkt het trots. (WK)