‘Het verstand komt met de jaren’ wint quiz VBS Madonna

De ouderraad van vrije basisschool Madonna organiseerde de achtste editie van de ‘Horen, zien en schrijven!’-quiz. Opnieuw was OC ’t Madointje tot de nok gevuld met quizploegen. “We hadden 35 deelnemende ploegen en dat was meteen onze maximale bezetting”, zegt Stijn Bonte van de ouderraad. De eerste plaats was voor quizploeg ‘Het verstand komt met de jaren’, die bestaat uit Tom Willemyns, Wendy Maselis, Jochen Vermote en Sara Clauw. ‘Het antwoordapparaat’ en De Droppers eindigden respectievelijk op de tweede en de derde plaats. Normaal gezien vindt de volgende editie plaats op 28 februari 2026. Op de foto zien we quizploegen die op het podium stonden samen met enkele leden van de ouderraad van VBS Madonna. (foto TOGH)