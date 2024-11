Havenschool VTI Zeebrugge maakt unieke kerstbomen voor goede doel: “We brengen licht en warmte”

In havenschool VTI Zeebrugge is een grote groep leerlingen deze week volop bezig met het maken van originele kerstbomen, die binnenkort verkocht zullen worden om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Een origineel idee met een heel specifiek doel.

“De afgelopen jaren is de kerstsfeer een beetje verdwenen uit de straten van Zeebrugge, maar daar komt dit jaar verandering in dankzij ons initiatief”, opent directeur Joke Knockaert. “Onze leerlingen zetten hun talenten en creativiteit immers in om Zeebrugge binnenkort te laten stralen met handgemaakte houten kerstbomen voorzien van sfeervolle verlichting. Deze kerstbomen zijn perfect om voor het raam te plaatsen en zullen de buurt en de huizen een warme, magische uitstraling geven. Het is ons doel om zoveel mogelijk ramen in Zeebrugge te versieren en op deze manier de kerstsfeer weer tot leven te brengen in het dorp.” Het project voor De Warmste week is een schoolbrede samenwerking waarbij leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren hun vakkennis inzetten. “De leerlingen van de houtbewerkingsafdeling zagen de kerstbomen zorgvuldig op maat, terwijl de jongere leerlingen uit de eerste graad tijdens hun technieklessen de sfeerverlichting monteren. Zo zorgt iedere leerling van de school met liefde en vakmanschap voor een product dat klaar is om Zeebrugge te verlichten en samenhang in de buurt te creëren. Met deze kerstbomen brengen we niet alleen licht en warmte, maar versterken we ook het gevoel van verbondenheid binnen de lokale gemeenschap”, aldus de directeur van havenschool VTI Zeebrugge.

Geen concreet getal

“We hebben geen concreet getal geplakt op het aantal kerstbomen dat we willen verkopen. Tien euro is hopelijk voor niemand een onoverkomelijk bedrag voor een originele kerstboom die onze leerlingen met veel liefde voor het goede doel zullen maken”, besluit Joke Knockaert. (PDC)

In de komende weken zullen de leerlingen van deur tot deur gaan in Zeebrugge om de kerstbomen te verkopen. Wie niet thuis is of liever online bestelt, kan eenvoudig een kerstboom reserveren via de website van de school: www.vtizeebrugge.be.