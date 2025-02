Hartverwarmend gebaar: De Wegelink straalt in rood en roze

De speelplaatsen van VBS De Wegelink in Vichte kleurden vrijdagnamiddag in alle tinten liefde. Op de twee locaties, De Dreef en Het Plein, werd er een groot hart gevormd, een symbolisch teken van warmte en verbondenheid met de wereld en elkaar.

Na de hartverwarmende koekjes- en snoepjesactie met rode lekkernijen als steun voor kleuter Louis die vecht tegen een slopende ziekte, werd de week op een bijzondere manier afgesloten. Op initiatief van de zorgcoördinatoren ontstond er een kloppend hart. In een met krijt getekende vorm, verzamelden de leerlingen en leerkrachten zich, gekleed in roze en rood. Administratief directeur Charlotte Dewulf licht toe: “Onze zorgcoördinatoren geven telkens opnieuw een warme invulling aan speciale momenten. Tijdens de week van de poëzie werd er een Wegelgedicht geschreven, op de dag van de jeugdbeweging legden ze de contacten met de KSA-leiding voor een activiteit en dit keer wilden ze op een tastbare manier tonen dat we samen veel liefde zijn.”

Liefde in elke vezel

Het initiatief sloeg aan. “Zo goed als iedereen had zijn kleerkast opengetrokken om kleur te bekennen,” aldus de opgewekte directeur. “De verbondenheid die hier vandaag voelbaar was, overstijgt de muren van de school.” Terwijl de laatste schoolbel klonk, bleef het getekende hart nog even op de speelplaats achter, een herinnering aan een middag waarop liefde niet alleen in woorden werd gevangen, maar ook in een samenhorigheidsgevoel.