Halloweenzoektocht in basisschool De Ooievaar

DAMME In de herfstvakantie, van 28 oktober tot en met 7 november, kun je in het centrum van Damme deelnemen aan een griezelige Halloweenzoektocht.

Het gaat om een organisatie van de gemeentelijke basisschool De Ooievaar. Deelnameformulieren zijn te vinden bij de lokale handelaars in het centrum en bij de Dienst Toerisme in Huyse de Grote Sterre. “Bedoeling is om in centrum Damme op zoek te gaan naar tien Halloweentekeningen die ook op het deelnemingsformulier staan”, legt juf Els Coene uit. “Op deze tekeningen staat ook telkens een halloweenfiguurtje en een nummertje. De gevonden cijfercombinatie moet je dan noteren op het antwoordformulier en deponeren in de briefbus van de school (Speystraat 2, red.) of bij de Dienst Toerisme. Antwoordformulieren moeten ten laatste op zondag 7 november ingediend worden. De week nadien zullen wij dan een winnaar bekend maken en deze krijgt een Dammebon van 25 euro (te gebruiken bij een ruim aantal Damse handelszaken, red.)”. De organisatie vraagt om tijdens de wandelzoektocht zeker een foto op instagram te posten met de vermelding @schooldeooievaar.

“Wijzelf doen met de school de zoektocht op vrijdagvoormiddag 28 oktober. Uiteraard nog niet met het antwoordformulier zodat de kinderen zeker zin hebben om de wandeling tijdens de vakantie nog eens opnieuw te doen”, geeft Juf Els Coene nog mee. De schoolkinderen trokken voor onze fotograaf overigens maar wat graag hun Halloweennoutfit aan. Tegen volgend schooljaar verhuist de school normaal gezien naar het volledig gerenoveerde oude schoolgebouw in de Burgstraat. (PDV)