Groene Kouter helpt VRT Edubox ontwikkelen

Gemeenteschool De Groene Kouter mocht meewerken aan de ontwikkeling van de eerste VRT Edubox voor lagereschoolkinderen. “Het project is van Hogeschool Vives, in samenwerking met de VRT. De Groene Kouter is een van de scholen die het project mee opstartten en die de volledige cyclus van de ontwikkeling mee doorlopen hebben”, zegt beleidsondersteuner Joost Vanhessche.

De VRT maakt al langer Eduboxen, die online gebruikt kunnen worden door klassen in binnen- en buitenland. “Tot nu toe zijn er alleen Eduboxen voor het secundair onderwijs, dit is de eerste Edubox voor het lager onderwijs. Vives heeft hiervoor vorig jaar al de hulp ingeroepen van diverse scholen. Wij volgden het hele traject, wat ging over het uittesten, bijsturen, overleggen enzovoort.”

Nu het project klaar is, volgt nog de uitrol. De VRT heeft het pakket intussen in de Edubox-stijl gegoten en het volledig klaar gemaakt. Weldra zal het officieel worden voorgesteld in de gebouwen van de VRT. Leerlingen van De Groene Kouter zullen daar normaal ook bij zijn.

Energievoorziening

De nieuwe Edubox gaat over energievoorziening. “De Edubox legt aan de kinderen een STEM-probleem voor rond energievoorziening voor diverse gezinssituaties. De kinderen moeten nadenken over energieverbruik, het opwekken van energie zoals met windmolens of zonnepanelen, en zelf ook een realistische planning maken voor het plaatsen van de juiste hoeveelheden panelen, hun kostprijs en hun opbrengst. Daarbij moet er ook nagedacht worden over de beste opstelling van zonnepanelen. Dit kadert in formatief handelen en stimuleert de STEM-vaardigheden”, aldus Joost Vanhessche.

Verkenning

De Edubox laat de kinderen niet alleen nadenken, maar zet ze ook aan de slag. “Zo werd bij de behandeling van zonnepanelen een tochtje in de omgeving gemaakt om te zien hoe en waar er zonnepanelen te zien zijn, hoe die opgesteld zijn, in welke richting ze staan, enzovoort.”

Joost zegt heel tevreden te zijn over het resultaat: “Het is een leerrijke reis doorheen het landschap van de huidige energievoorziening geworden.”