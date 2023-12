“Gratis drankje als je hier op school hebt gezeten”: gemeenteschool Klavertje Vier in Moorslede viert honderd jaar

De gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in Moorslede bestaat honderd jaar. Die verjaardag wordt uitgebreid gevierd. Volgende week vrijdag zijn alle oud-leerlingen en voormalige personeelsleden welkom in de Winterbar, maar ook de week daarna zijn er nog tal van activiteiten om de verjaardag in de verf te zetten.

Het gaat goed met de gemeentelijke basisschool Klavertie Vier. De afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen verdubbeld tot bijna 400. De school bestaat een eeuw en er is intussen heel wat veranderd. “Vroeger liepen er hier vooral jongens school en waren de leerkrachten mannen. De school telt inmiddels heel wat meisjes en er zijn ook maar vier meesters meer. Maar die koesteren we wel. Een enthousiast lerarenkorps geeft hier het beste van zichzelf en we kunnen ook rekenen op een erg goed oudercomité”, zegt directrice Lisa Theuninck.

Zij leidt de school inmiddels tien jaar en leidde de afgelopen jaren heel wat verbouwingswerken in goede banen. “Dat was echt nodig om de leerlingengroei op te vangen. De grootste werken zijn inmiddels achter de rug, maar ook voor de volgende beleidsploeg hebben we een wenslijstje klaar. Zo hopen we dat in de toekomst het dak van de school aangepakt kan worden.”

Vleugje geschiedenis

Eigenlijk was er al ver voor 1923 sprake van onderwijs in Moorslede. Zo komt de naam van meester Joos Jourdan reeds voor in de parochierekeningen van 1597. In 1645 werd er een nieuwe school gebouwd, de eerste in de gemeente. De parochie stond in voor de bouw ervan. Na de Eerste Wereldoorlog werd er in 1923 een nieuwe start genomen. Moorslede lag tijdens die wereldoorlog in de vuurlinie en werd één grote puinhoop.

“Wie via een foto, rapport of tekening kan bewijzen hier op school te hebben gezeten, krijgt een gratis drankje”

In 1923 werd er gestart met de bouw van een nieuwe school langs de Roeselaarsestraat. De decennia daarop werd er telkens bijgebouwd. Midden de jaren tachtig werden serieuze moderniseringswerken uitgevoerd. Onder andere de klassen en de speelplaats werden vernieuwd. Ludo Hameeuw werd ingeschakeld als architect. Binnen de schoolmuren werden er in die 100 jaar tal van mooie momenten beleefd. Toch kreeg de school ook af te rekenen met enkele minder leuke gebeurtenissen. Zo kwam in 2008 juf Carine Wyffels te overlijden bij een ongeval met een mountainbike en werd de school in de jaren ’90 getroffen door een serieuze brand, veroorzaakt door een brandende kaars.

Winterbar

De honderdste verjaardag van de school wordt de komende week uitgebreid gevierd. Op vrijdag 15 december starten de festiviteiten met een winterbar voor alle oud-leerlingen en voormalige personeelsleden. “Wie via een foto, rapport of tekening kan bewijzen hier op school te hebben gezeten krijgt een gratis drankje”, zegt Delphine Winne, voorzitster van de feestwerkgroep.

Tijdens de winterbar zal een kersttrein de aanwezigen meenemen voor een ritje. Het schoolkoor zal liedjes zingen uit de tijd van toen en er wordt een kleine tentoonstelling ingericht met leuke foto’s en weetjes over de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs in Moorslede.

Geschenkje

Van 18 tot 22 december, de laatste week voor de kerstvakantie, gaat het feestgedruis gewoon verder. “Elke dag organiseren we activiteiten die iets te maken hebben met de geschiedenis van de school. Zo zullen de leerlingen handwerkjes maken die we dan bezorgen aan de oud-leerlingen die momenteel in het woonzorgcentrum verblijven. We maken ook een lint van honderd meter lang, van aan de school tot aan het gemeentehuis. Met het lint halen we het gemeentebestuur op voor een officieel gedeelte hier op school zelf.”

Maar ook oud-leerkrachten komen tijdens de feestweek vertellen en de recepten van vroeger populaire dessertjes worden bovengehaald. De leerkrachten zullen de leerlingen ook oude volksdansen aanleren. De repetities daarvoor zijn momenteel volop bezig. “Tijdens de feestweek willen we het verleden en het heden via uiteenlopende activiteiten met elkaar koppelen.”

Op vrijdag 22 december worden alle leerlingen in feestkledij op school verwacht voor de officiële viering van het honderdjarig bestaan.