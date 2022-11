GO!-school De Boomgaard doet mee aan wedstrijd van Davidsfonds: Zit hier onze nieuwe journalist?

De kinderen van het vijfde leerjaar van juf Sofie en het zesde leerjaar van meester Thomas van basisschool De Boomgaard hebben er zin in. Ze kregen een woordje uitleg over de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds en scherpen alvast de spreekwoordelijke pennen. Zit hier de krak die later voor de Krant van West-Vlaanderen gaat werken?

De 35 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar luisterden geïnteresseerd naar de uitleg van Catherine Boury van het Davidsfonds.

“Dit jaar wordt er geen verhaal gevraagd, maar een echt artikel zoals het in de krant zou komen”, vertelde ze aan haar jonge publiek. “Het onderwerp is dit jaar ‘een held van Kuurne’. Dat kan jouw oma zijn, een buur die iemands leven redde, een brandweerman, de leerkracht, de leiding van de Chiro, een vriendje dat iets heel speciaals gedaan heeft, een bekende persoon uit Kuurne, enzovoort. Je kiest zelf wat je leuk vindt, en je schrijft een artikel over jouw held en waarom jij vindt dat het een held is.”

Aan de schrijfwedstrijd Junior Journalist mogen alle kinderen van 10 tot 12 jaar van Kuurne meedoen. Niet alleen de kinderen die in De Boomgaard of een andere basisschool in Kuurne les volgen, maar ook de kinderen die in een andere gemeente naar school gaan. De inzendingen moeten minstens 500 en maximum 1.500 woorden tellen.

En aan wie kun je beter tips vrager over hoe een krantenartikel eruit moet zien dan aan de reporter van de krant die een stukje komt maken over je school en de wedstrijd? Dus toonde ik de kinderen enkele edities van de Krant van West-Vlaanderen en vertelde ik dat het allerbelangrijkste was: een goede titel voor je stuk vinden en er een mooie foto van je held bij plaatsen. “Want een artikel met een pakkende titel en een leuke foto trekt de aandacht van de lezer. En je wil toch graag dat jouw artikel gelezen wordt? Het is ook leuk als er in je artikel een kort interview met je held staat.”

De kinderen waren alvast enthousiast over de uitdaging en vroegen zich luidop af wat de eerste prijs zou zijn. Maar dat blijft natuurlijk voorlopig een verrassing. Eerst maar even uitkijken naar al die mooie stukjes met pakkende titels en leuke foto’s over de helden van de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van De Boomgaard.

