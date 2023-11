GO! Atheneum Avelgem zamelt geld in voor De Warmste Week met Studio Sympathico

Op het GO! Atheneum in Avelgem werd er de voorbije weken een radioshow gemaakt ten voordele van De Warmste Week. Enkele leerkrachten zetten hun schouders onder het project. Iedere middagpauze maakten ze radio voor de hele school vanuit hun eigen ‘glazen huis’. De leerlingen konden zelf acties op poten zetten die ze dan mochten voorstellen op de radio voor hun hele school.

Het is de tweede keer dat Studio Sympathico wordt georganiseerd. Stijn Berghmans, Domin Hinnaert en Steve Blauwblomme zijn de drie leerkrachten die hun schouders onder het project zetten. De eerste keer dateerde al van voor corona. De drie leerkrachten vonden dat zo leuk dat ze dat graag wilden overdoen. Steve Blauwblomme, één van de organiserende leerkrachten, getuigde met plezier over de voorbije weken. “We hebben er echt van genoten! Het is nu de tweede keer dat we dit doen en het was echt top. Het doet deugd op zoveel leerlingen geëngageerd te zien om geld in te zamelen voor het goede doel.” Tijdens Studio Sympathico is het namelijk de bedoeling dat leerlingen zelf acties op poten zetten om geld in te zamelen. Ze kunnen dan met hun verdiende bedrag en hun actie uitpakken op de radioshow die iedere middag op school doorgaat.

“De waaier aan initiatieven van leerlingen is echt eindeloos”, getuigd Steve Blauwblomme. “Er werd al een ontbijt georganiseerd, maar ook een carwash, een fotoshoot, enkele leerlingen ontwierpen kerstkaartjes, veel snoepjes en koekjes werden verkocht en zelfs een Masked Singer optreden behoorde tot de mogelijkheden. Niets was hen te veel. Daarom bedanken we ook uitdrukkelijk de leerlingen en leerkrachten die een actie op poten zetten. Wij waren maar de springplank.” Hoeveel geld de hele actie opleverde is nog niet helemaal duidelijk. Vorige keer, in 2019, werd er 9000 euro opgehaald. “Dat was een ongelooflijk succes, het wordt moeilijk om dat te evenaren. We mikken dit jaar op iets tussen de 5000 en 6000 euro”, zegt Steve Blauwblomme.

Deze week was de laatste van drie weken radio. Nu vrijdag 1 december vond de slotshow plaats. De drie leerkrachten zouden graag dit jaar weer naar de De Warmste Week trekken om hun project voor te stellen. Dit jaar moeten ze daarvoor in de week voor Kerstmis naar Brugge reizen. In 2019 slaagden ze er alvast in om op het podium hun cheque te overhandigen. “Het is het doel om dat dit jaar weer te doen, zo zetten we onze school nog eens extra in de kijker. We hebben onverwachts wel al de nationale radio gehaald dit jaar. Eva De Roo belde ons tijdens haar programma op Studio Brussel op om ons project voor te stellen. We hadden dat niet verwacht, maar het is toch een mooie erkenning”, aldus Steve Blauwblomme. (JDB)