GO! Athena Oostende bruist van Erasmus+-uitwisselingen: deze week bezoek uit Spanje en Denemarken

De afgelopen weken stonden bij GO! Athena Oostende volledig in het teken van Erasmus+ en Europees burgerschap. Vorige week verwelkomde de school al twee Franse jobshadowers en deze week is het de beurt aan een delegatie uit Spanje en Denemarken.

Vorige week verwelkomde GO! Athena twee jobshadowers van het Lycée Val de Durance uit Pertuis, deze week nemen 20 Spaanse leerlingen en drie Spaanse leerkrachten van IES Arroyo Harnina uit Almendralejo, waaronder één jobshadower, deel aan het uitwisselingsproject CITILANG. Daarnaast zijn twee Deense leerkrachten van het Silkeborg Gymnasium uit Silkeborg op jobshadowing.

“De Spaanse leerlingen verblijven bij Belgische gastgezinnen en volgen een intensief programma rond taalvaardigheid, interculturele samenwerking en Europees burgerschap”, luidt het bij GO! Athena. “Ze startten de week op campus Pegasus met lessen economie, zedenleer, Nederlands, Engels, fysica en Latijn. Tijdens speeddates oefenden ze hun Engels, en in de namiddag werkten ze samen aan een eTwinning-opdracht ter voorbereiding van een interview met de burgemeester. Een introductieles Nederlands gaf hen een eerste kennismaking met de taal.”

Op dinsdag verwelkomde campus Centrum de leerlingen met een ontbijt en een toespraak van de directie over de impact van Erasmus+. De Spaanse leerlingen gaven een presentatie over hun school en onderwijssysteem en gingen in gesprek met burgemeester John Crombez (Vooruit Plus) over internationalisering en stedelijk beleid. De dag eindigde met een creatieve workshop rond taal, muziek en beweging, waarin ze een poetry slam over ‘Connection’ creëerden.

Onderwijssystemen vergelijken

We zien de directie van campus Pegasus : Pedra Everaert en Sam Bouttens, de Erasmus+-leerkrachten van GO! Athena Oostende Joke Borra en Morgane Vantiggel, stagiair Victor Boey van Howest en de delegatie uit Spanje bestaande uit Maria Dolores Cano, Ana Pérez Caballo en Daniel Gragero Carranza. © gf

Naast het CITILANG-project loopt een Erasmus+-jobshadowingtraject voor twee Deense leerkrachten. Buster Falk, hoofd van de L.O.-afdeling en leerkracht geschiedenis, en Mikkel Eltved, verantwoordelijke voor de sporttalentenwerking en leerkracht sociale en politieke wetenschappen, verkennen hoe GO! Athena Oostende onderwijs en topsport combineert. Ze observeerden lessen Engels, geschiedenis en humane wetenschappen en maakten kennis met de werking van de sportafdeling op campus Olympus. Vanaf woensdag namen ze deel aan het programma van de CITILANG-groep.

Vorige week ontving de school ook twee Franse jobshadowers uit het Lycée Val de Durance van Pertuis. Zij wisselden ervaringen uit en ontdekten het Belgische onderwijssysteem. Verder planden zij ook een groepsmobiliteit met leerlingen voor volgend schooljaar.

Europese steden als leeromgeving

De Erasmus+groep trok deze week naar Brugge, waar de leerlingen via een cityquest de stad ontdekten, samenwerkten en hun talenkennis oefenden. Ze bezochten ook de markt en maakten een boottocht door de Brugse reien. Er staat een interactieve stadszoektocht in Gent op het programma en er volgt nog een bezoek aan Brussel.

“Met deze uitwisselingen versterkt GO! Athena Oostende de internationale samenwerking via Erasmus+. Door taal, cultuur en onderwijssystemen te verbinden, wordt Europees burgerschap concreet beleefd en worden duurzame banden tussen scholen gesmeed”, zegt de school. (HH)