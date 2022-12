Gezonde brunch voor het goede doel in basisschool Ring en de Wissel in Roeselare

Op dinsdag 20 december organiseerden basisschool Ring en de Wissel een gezonde brunch voor alle leerlingen.

Op voorhand brachten alle leerlingen iets mee voor de brunch, de school vulde aan. ’s Morgens kwamen een 20-tal ouders en grootouders helpen om verse fruitsalade te snijden, boterhammetjes te smeren voor de kleinsten en het buffet klaar te zetten.

Daarna konden alle 250 leerlingen en leerkrachten smullen van dit lekkere en gezonde festijn. Wat over bleef werd in het kader van De Warmste Week, geschonken aan de Sociale Kruidenier in Roeselare. “Op die manier steunen we gezinnen die het moeilijker hebben”, klinkt het.