Gezond kerstontbijt voor leerlingen Atheneum Nieuwpoort

De leerlingen van 3 en 4B Zorg en Welzijn uit het Atheneum Nieuwpoort organiseerden woensdagochtend een gezond kerstontbijt voor alle leerlingen en personeel van de school. Bedoeling was om de leerlingen te tonen hoe belangrijk het is om ‘s morgens te ontbijten en vooral voor een gezond ontbijt te kiezen.

Het initiatief kwam van leerkracht voeding Ann Dekeyser. “Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. We hebben dan de meeste voedingsstoffen nodig, want het lichaam vraagt op dat ogenblik heel wat energie. Een gezond ontbijt maakt dat je beter presteert want een gezond ontbijt zorgt voor een betere concentratie. Maar zoals jullie wel weten, is het ontbijt de minst gewaardeerde maaltijd: enkele vlugge boterhammen, wat cornflakes of zelfs niets. Om te tonen dat het anders kan, organiseerden de leerlingen van 3 en 4B Zorg en Welzijn voor alle leerlingen en personeel van onze school dit gezond kerstontbijt. Op die manier willen we op een zinvolle manier een voorbeeld geven van een gezond ontbijt.”

Nieuwe naam

Volgens directeur Jurgen Goderis waait er een nieuwe wind door de school met een nieuwe naam als gevolg. “Onze school startte eerst als de RMS (Rijksmiddelbare School van Nieuwpoort, ontstaan in 1855), daarna als Vierboete, nu als Atheneum Nieuwpoort. De naamswijziging kadert in het campusverhaal, waarbij er vier pijlers op de school zijn: het Basisonderwijs voor de lagere afdeling, Geo Duo met het duaal leren, Atheneum voor het secundair onderwijs en Cervo Go de avondschool met volwassenenonderwijs.”

“We werken nauw samen met het Atheneum Veurne: in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding sturen wij leerlingen naar mekaar door. Wanneer we voelen dat talenten van leerlingen elders liggen en wij bieden die opleiding niet aan dan sturen wij hen door naar het Atheneum Veurne. Iedere school heeft zijn eigen kwaliteiten maar wij maken vooral het verschil met onze kleinschaligheid. We zijn een kleinere school die werkt met kleinere klasgroepen die zeer nauw begeleid worden door onze leerkrachten. Onze visie op leren maakt ons uniek. Wij proberen ook steeds te werken met levensechte opdrachten. Dat gebeurt zowel binnen als buiten de school.”