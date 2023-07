Gezamenlijke buitenschoolse kinderopvang in ‘De Speelkamer’ in Brugge

Sinds verschillende jaren kunnen leerlingen van de basisschool De Frères in hun eigen school terecht voor kwaliteitsvolle opvang. Vanaf dit jaar zijn ook kinderen van Het Kleurenpalet en het Sint-Andreasinstituut tijdens de schoolvakanties welkom in De Speelkamer, de nieuwe naam van de educatieve buitenschoolse opvang van deze drie Brugse centrumscholen van scholengroep Karel de Goede.

“We streven er alle vele jaren naar om na elke schooldag kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden aan onze kinderen”, vertelt Inge Versavel, directeur van basisschool De Frères. “Daarnaast bieden we ook vakantiekampen aan en opvanginitiatieven op vrije dagen en tijdens vakantieperioden. We werken met een vast team begeleiders, die ook overdag op onze school werken. Dat heeft heel wat voordelen, want ze kennen de kinderen goed en kunnen vlot inspelen op hun interesses.”

Themakampen

“We zijn blij dat ook onze leerlingen vanaf deze zomer kunnen genieten van deze vakantiewerking”, vult Martine Fontaine, directeur van de basisschool van Sint-Andreas aan. “Tijdens de schoolweken zal de opvang nog steeds op school doorgaan, maar de themakampen in De Frères zijn een ideale oplossing voor opvang tijdens de paas- en zomervakantie.” Stein Meert, directeur van Het Kleurenpalet deelt de mening van zijn collega. “Samenwerken biedt voor de drie Brugse centrumscholen meer kansen en dat is de weg die we kiezen.”

“We vinden het belangrijk om binnen het kader van brede school externe organisaties ook de kans te bieden om hun activiteiten te ontplooien op onze locaties. We hebben een fijne samenwerking met de Talenknobbel, Kiyashi hartjesmagie en multimove”, besluit Inge Versavel.

(PDC)