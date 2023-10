Gemeente lanceert educatief project ‘Vondsten(f)luisteraars’

Maandag stelde de gemeente samen met Raakvlak een nieuw educatief project voor. Met Vondsten(f)luisteraars kunnen leerlingen archeologische voorwerpen uit de gemeente ontdekken. Raakvlak is de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst van Brugge en het Ommeland en ging met de gemeente op zoek naar voorwerpen met een verhaal. Het project werd getest in verschillende scholen, waaronder vbs De regenboog in Beernem en vbs De Wassenaard in Jabbeke. Juf Leen van vbs De regenboog getuigt: “De leerlingen voelden zich vereerd dat ze deel mochten uitmaken van het project. Bovendien komt alles wat ze leren uit hun eigen leefwereld, hun eigen regio.” Via de website 123archeologie.be kunnen kinderen de uitdaging zelf bekijken. Je vindt er ook info voor het ontlenen van de dozen met vondsten. (AVH/foto AVH)