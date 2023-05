Gele, groene en zelfs gouden gordels: niet met judo, wél op het apenparcours kunnen kinderen Sint-Vincentiusschool hun strepen verdienen

Verrassingen alom in de Sint-Vincentiusschool in Kachtem vandaag. Het oudercomité financierde een apenparcours dat tot grote verrassing van de kinderen al na twee uur bruikbaar was. Het oudercomité op zich was dan weer verrast over de snelheid van de installatie. “Enkel de directrice wist de precieze installatiedatum. En die bleek vandaag”, zegt voorzitter An-Sofie Demulder van het oudercomité.

De Sint-Vincentiusschool beschikt al sinds schooljaar 2018-2019 over een extra, nieuwe speelplaats: een groene vlakte met een aantal heuveltjes. “Maar die miste duidelijk nog iets. Omdat ook het schoolthema ‘Beestig’ is, kwamen we op het idee om er een apenparcours op te realiseren”, legt voorzitter An-Sofie Demulder van het oudercomité uit. “We zijn wel verrast in snelheid: dat het parcours nu al gebouwd werd en dat het dan nog op twee uur tijd helemaal klaar was.”

Dit tot groot jolijt van heel wat kinderen die het al even konden uittesten. Er is voor hen ook een aantal opdrachten aan gekoppeld. Het parcours afleggen zonder er af te vallen bijvoorbeeld, dat levert een witte gordel op. Door steeds moeilijker wordende opdrachten kan je uiteindelijk een gouden gordel bemachtigen. Daarvoor moet je wel met één vinger in de neus, met je benen gekruist en naar de lucht turend het parcours afleggen. Bovendien moet je ook nog een liedje zingen en aan je elleboog likken…

De andere opdrachten zijn gelukkig een stuk haalbaarder en veiliger. “Op veiligheid wordt niet ingeboet, daardoor werd het apenparcours, dat enkele duizenden euro’s kost, gebouwd door een gespecialiseerd bedrijf. De kinderen kunnen kiezen waar ze spelen tijdens de pauzes, behalve de kleuters, die kunnen enkel onder begeleiding op het apenparcours”, legt directrice Katrien Delmotte uit terwijl opnieuw enkele kinderen het traject afleggen. “Dit is waarvoor we het doen met het oudercomité, de reden waarom we al onze activiteiten organiseren”, zegt PR-verantwoordelijke Bieke Deveeuw.

“Het geld werd bijeengespaard met onder meer een ontbijtactie, de verkoop van pizzaboxen, een voorleesavond en een winterbar. Niet alleen speeltuigen worden met de opbrengst betaald, onder andere ook boekenpakketten kopen we aan, we sponsoren Sinterklaas en we zorgen ervoor dat de meerdaagse schoolactiviteiten betaalbaar blijven. 38 ouders engageren zich hiervoor. Wat we bereiken werkt echt aanstekelijk.” Directrice Karolien Delmotte beaamt het. “De school leeft echt op die manier. Er is ook een mooie wisselwerking met het personeel van de school. Voor dit apenparcours bijvoorbeeld ging een groep leerkrachten aan de slag voor de uitwerking. Het werd gebouwd met duurzaam hout en kan jaren mee.” Hopelijk net zolang tot toch iemand de gouden gordel in de wacht sleept.