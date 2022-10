Gebouwen Sint-Joris ontruimd na brandalarm door boekentas

Dinsdag werden de gebouwen van Sint-Joris ontruimd, nadat het brandalarm in werking was gezet. 720 leerlingen moesten de site meteen verlaten. Achteraf bleek het te gaan om een rondslingerende boekentas die het alarm in werking had gezet.

Een indrukwekkend zicht voor zowel passanten als leerlingen zelf in de Koningin Fabiolalaan. Rond 14 uur werden de gebouwen van de secundaire school geëvacueerd nadat het brandalarm in werking was gezet.

“Op dat moment wisten we absoluut niet wat er gaande was dus hebben we de standaard procedure gevolgd”, verklaarde pedagogisch directeur Jolien Bultynck achteraf. “720 leerlingen werden op die manier naar buiten gebracht, in alle rust en kalmte. Van chaos of paniek was er absoluut geen sprake. Zoals voorzien werden zowel brandweer als politie ook meteen op de hoogte gebracht.”

Een grondige controle van de hulpdiensten maakte duidelijk dat er van brand geen sprake was, waarop iedereen terug naar de klas kon. “Na nazicht bleek dat een boekentas tegen het glas van het brandalarm is terecht gekomen”, klonk het nog. “Het gaat dus om een ongelukkig voorval zonder veel erg.”

Vorig jaar werden de gebouwen van het Sint-Joris eveneens ontruimd nadat het brandalarm in werking schoot. Toen was er wel degelijk sprake van kwaad opzet, nadat een leerling bewust het alarm in werking had gezet.