Vrijdag 16 juni werd de fototentoonstelling Portfolio geopend. Daarmee willen de afgestudeerde cursisten van het volwassenonderwijs fotografie van het CVO Miras hun eindwerken tonen aan een breed publiek. Dit jaar hebben ze de kans om hun schitterende tentoonstelling op te bouwen in het mooie kader van het plantencentrum Het Wilgenbroek.

“Dit jaar kozen de cursisten voor de Foto Portfolio zelf hun eigen persoonlijk onderwerp en konden ze elk hun eigen verhaal vertellen met een reeks foto’s. Op zoek gaan naar een geschikte locatie om hun beeld vast te leggen en hun beste foto’s presenteren in een passend kader”, weet Daphne Titeca, leerkracht fotografie, te vertellen.

Afgestudeerde cursisten

Het zijn 7 totaal verschillende onderwerpen geworden, foto’s die genomen zijn op niet alledaagse plaatsen. Foto’s waar emotie en een ruwe realiteit zichtbaar op zijn. Andere foto’s zijn dan weer pareltjes van compositie of architectonische kunstwerken.

Mark Decloedt dook het zwembad in om met zijn camera onderwater halfnaakten vast te leggen. Raoul Schepens vertelde een persoonlijk verhaal met zijn landschapsfoto’s van bruggen. Daisy Declerck volgde haar echtgenoot en noemt haar fotoreeks Solo huisarts, Quo vadis (huisarts, waar ga je heen). Christiane Van Overbeke zocht haar inspiratie bij de Haring die vroeger basisvoedsel was en nu op vandaag verheven is tot een culinaire topper. Brigitte Keirsebilck legde de retro fietscollectie van haar echtgenoot Michel vast. Philippe Van den Bussche bracht een foto reeks over mensen die leven in armoede, gelinkt aan Brugse vereniging Uze Plekke. Katrien Mechele toonde heel wat emotie in haar zwart-wit portretten.

De tentoonstelling Foto Portfolio loopt nog tot en met 24 juni en is te bezoeken in de plantencenter Wilgenbroek, Wilgenbroekstraat 60 in Oostkamp. Dit kan van dinsdag tot zaterdag telkens van 8 tot 18 uur en op zondag van 9u30 tot 12 uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling is een organisatie van het centrum voor volwassenonderwijs Miras. Meer info www.miras.be (GST)