FIRST LEGO League Challenge maakt leerlingen warm voor STEM-opleidingen

De FIRST® LEGO® League Challenge is een wereldwijde STEM-challenge (science, technology, engineering en mathematics) waarin jongeren tussen 10 en 14 jaar op zoek gaan naar technische oplossingen voor dagdagelijkse problemen. In West-Vlaanderen wordt de Challenge georganiseerd door Hogeschool VIVES. “Dankzij onze partner VOKA West-Vlaanderen en onze sponsors Vind! en Spie konden de deelnemers gratis komen spelen”, zegt Veerle De Mey, directeur VIVES biotechniek en Technology.

Tijdens de FIRST LEGO League Challenge bouwt elk team een LEGO-robot en programmeert deze op een wedstrijdtafel. Daarnaast gaan ze op zoek naar een technische oplossing voor een probleem waar we dagdagelijks tegenaan lopen. Het hele project wordt ook telkens opgehangen aan een jaarthema, deze keer was dat ‘MASTERPIECE℠’. “Ik was onder de indruk van hoe vlot jullie oplossingen bedenken en van wat jullie ontwerpen en bouwen met LEGO. En ik niet alleen. Ik heb gebabbeld met jullie leerkrachten en directeurs en die waren allemaal even hard onder de indruk als ik”, vertelt Veerle De Mey tijdens de prijsuitreiking. “Waar we ook allemaal van stonden te kijken, was hoe goed jullie samenwerkten en hoeveel fair play er was tussen de teams.”

De eerste plaats ging naar Richtpunt 1 Eeklo © martijnpeirs

De regiofinale Kortrijk FIRST LEGO League 23-24 ging door op 2 februari. 47 teams streden voor de regioprijs. Elke deelnemer kreeg een unieke LEGO-medaille en drie teams werden geselecteerd voor de grote Be-Lux finale in Antwerpen op 23 maart binnen het event van de Vlaamse overheid: Ontdek de toekomst van Vlaanderen met Flanders Technology and Innovation. Zij scoorden op de vier categorieën het best, namelijk Innovatieproject (hoe art en entertainment wereld beter kunnen maken), Robotontwerp, Robotprestaties en Core Values (groepen die een sterke samenwerking en sportiviteit uitstralen). De eerste plaats ging naar Richtpunt 1 Eeklo, gevolgd door De Tassche 2 Ardooie en campus engineering Veurne 1.