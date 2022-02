Fictiedagen dompelen veertienjarigen van Lyceum Ieper onder in creatief bad

Van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 februari nemen 164 leerlingen ‘Moderne Talen en Wetenschappen’ van het Lyceum in Ieper deel aan het Kunstkuurproject ‘Als fictie werkelijkheid wordt’.

“Onze school stapt de komende drie schooljaren mee in het project Kunstkuur”, vertelt adjunct-directeur Inge Opsomer. “Kunstkuur is een lokale samenwerking tussen een academie en een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs, waarbij een leerkracht uit het deeltijds kunstonderwijs samenwerkt met leerkrachten van het dagonderwijs. Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Wij werkten in het Lyceum, samen met dé Academie van Ieper, in het nieuwe vak ‘Moderne talen’ het project ‘Als fictie werkelijkheid wordt’ uit.”

Uitdagende workshops

“Alle 163 leerlingen van het tweede jaar Moderne Talen en Wetenschappen werken mee aan dit project. Met de hulp van Sylvie Marie, professioneel schrijfster en ook lesgeefster aan dé Academie die naar al deze klassen kwam, werkten de 12 klassen samen een verhaal uit. Dit verhaal ‘Wegwezen’ vormt het uitgangspunt van de fictiedagen op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 februari. Tijdens deze drie dagen gaan onze leerlingen op locatie naar dé Academie, waar ze uitdagende workshops volgen, creatief uitgedaagd worden in woord, beeld en muziek en hopelijk een mooi eindresultaat kunnen voorleggen op het einde van deze driedaagse.”

Apotheose

“De fictiedagen vormen de apotheose van een nauwe samenwerking tussen collega’s van dé Academie en het lerarenteam van het Lyceum”, vervolgt Katrien Hauspie, leerkracht talen. “Gedurende verschillende maanden verkenden de tweedejaars verschillende vormen van fictie tijdens de lessen Moderne Talen. Begin januari volgden verschillende expressieve prikkelmomenten in verband met beeld, woord en muziek op school. Samen met schrijfster Sylvie Marie bedachten alle leerlingen een origineel verhaal dat de basis vormt voor de creatieve workshops waarin ze deze week in de gebouwen van dé Academie ondergedompeld worden. Genieten van fictie in al zijn vormen staat hierbij voorop.”

Drempelverlaging

“Het Lyceum is een van de acht scholen die in het project ‘Kunstkuur’ van de Ieperse Academie zijn ingestapt”, aldus schepen van Cultuur, Valentijn Despeghel (Vooruit). “Ook andere scholen uit Ieper, Heuvelland, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Vleteren voor Muziek kunnen in het project instappen. Op die manier kunnen ze kennismaken met de verschillende aspecten van dé Academie. Van alle lopende Kunstkuur-dossiers in Vlaanderen, kiest tien procent voor de Ieperse Academie. Het doel om de drempel tussen het regulier en het kunstonderwijs te verminderen, wordt bereikt. Het is een soort kruisbestuiving waarin leerlingen leren genieten van cultuur.”