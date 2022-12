Feestelijk afscheid voor meester Henk van het Brugse H. Hartschoolschooltje

Vrijdag 23 december was de laatste werkdag van meester Henk Catteeu (59) van het Heilig Hartschooltje van het Sint-Andreasinstituut. Hij gaat op 31 december immers op pensioen. Meester Henk was een ‘monument’ van het gezellige kleuterschooltje in het Willemijnenplantsoen nabij de Gentpoort.

Net daarom wilden zijn collega’s, leerlingen en oud-leerlingen op een heel bijzondere manier afscheid nemen van de kleuteronderwijzer die vele jaren in de school actief was. Juf Julie zong samen met de kinderen een pakkend afscheidslied.

‘Hartjesman’

Ze had op de melodie van ‘Dat is wat mijn mama zei…’ van Metejoor een toepasselijke tekst geschreven, waarin meester Henk mooi getypeerd werd. Alle kinderen zongen enthousiast en overtuigend het pakkende afscheidslied. Het was hun manier om de lieve meester bij wie ze ooit in de kleuterklas klas zaten te bedanken. Henk Catteeu was zichtbaar ontroerd en had het moeilijk om zijn emoties onder controle te houden.

“Je was de hartjesman van deze school. Heel loyaal en altijd ten dienste van iedereen. We zullen je heel hard missen”, waren de afscheidswoorden van directeur Martine Fontaine. (PDC)