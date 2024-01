Feest in basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter: vernieuwde gebouwen ingehuldigd

De vernieuwde gebouwen van de basisschool SJSP in Uitkerke werden officieel ingehuldigd met een dansoptreden van de leerlingen, enkele toespraken en een receptie. De voorbije twee jaar werd de school grondig gerenoveerd. Directrice Els Teugels kwam ten val met de fiets waardoor ze de inhuldiging niet kon bijwonen.

De ventilatie en elektriciteit in de oude gebouwen werden aangepakt en de lokalen werden uitgerust met de nieuwste technologische snufjes. Er kwam ook een stuk nieuwbouw bij. Tijdens de werken verhuisden de leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar naar containerklassen in De Speurneuze langs de Jordaenslaan terwijl de kleuters op de campus konden blijven.

Meer capaciteit

Peter Kamoen, lid van het schoolbestuur: “Het nieuwe gedeelte verbindt alle gebouwen met elkaar. Ook de klaslokalen hebben tussenruimtes gekregen waarbij er op een nieuwe manier gewerkt kan worden. De toekomstige pedagogische visie streeft naar meerdere klassen die tijdelijk kunnen samenkomen voor gemeenschappelijke lessen. Ondertussen zitten we in de laatste fase waarbij de eetzaal aangepakt werd. Dankzij de verbouwingen is de capaciteit van onze school groter geworden en dat is goed nieuws voor gezinnen met kinderen in Uitkerke.”