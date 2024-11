Europees Parlement brengt Europese scholieren samen in Ieper: “Kattenstad vormt ideale locatie”

Middelbare scholieren vanuit België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland kwamen afgelopen week samen in Ieper. Dit deden ze in het kader van European Ambassador School Programme (EPAS). “Welke stad is hiervoor beter geschikt dan Ieper. Met haar oorlogsgeschiedenis en vele historische bezienswaardigheden vormde de Kattenstad de ideale locatie”, klinkt het bij het Europees Parlement.

De scholieren leerden via verschillende activiteiten, waaronder een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en een uitgebreide tour langs het voormalige westfront, over gebeurtenissen die Europa hebben gevormd, maar ook de impact ervan op de Europese samenwerking van vandaag. “Terwijl ze samenkomen op een plek waar een goede eeuw geleden de Grote Oorlog werd uitgevochten, wordt Europa vandaag opnieuw geconfronteerd met conflicten op wereldschaal. Zo wordt de bijeenkomst een moment van reflectie op het verleden, maar evenzeer een confrontatie met het heden”, aldus het Europees Parlement.

Na deze activiteiten kwam het Waalse Europarlementslid Estelle Ceulemans (PS) langs om in dialoog te gaan met de jongeren. En daaruit bleek dat de leerlingen van de EPAS-scholen goed geïnformeerd waren. Ze stelden kritische vragen over een variatie aan onderwerpen. Van de opvang van Oekraïne migranten tot uitdagingen rond openbaar vervoer in Europa. ”Ik zie het als mijn plicht om in dialoog te gaan met jongeren”, zei Ceulemans.

Stephen Clark, directeur van de Europese Liaisonkantoren en organisator beaamde dit: “Europa staat voor grote uitdagingen: Donald Trump, AI, Klimaat… Daarom is het EPAS-scholennetwerk zo belangrijk. We moeten jongeren blijven aanspreken en motiveren.”

Last Post

Nadien werden de jongeren zelf aan het woord gelaten over hun ervaringen als Europeaan en lid van het EPAS-scholennetwerk. “Het is enorm inspirerend en waardevol om mensen van over heel Europa te ontmoeten”, zegt Anthony, een Britse scholier. De avond werd afgesloten met een feestelijk diner en een bezoek aan de Last Post.

EPAS is een project van het Europees Parlement dat scholen de kans biedt om deel te nemen aan een breed scala aan onderwijsactiviteiten rond Europese betrokkenheid. Voor de leerlingen was het een unieke kans om bij te leren over de Europees politiek en het rijke verleden van het continent.