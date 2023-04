Enige damesteam in Greenpower Challenge komt uit Tielt: “De jongens keken wat vreemd”

Autosport alleen voor jongens? Niets van. De Tieltse GO-school Campus De Reynaert bewijst dat ook meisjes kunnen rijden. De school levert namelijk het enige vrouwelijke team in de Greenpower Challenge, een wedstrijd waarbij schoolteams het tegen elkaar opnemen met zelfgebouwde elektrische wagens. Na een sterke tweede plaats in Brugge begin deze maand rijdt het viertal op 22 april op het circuit van Zolder. Tegen 27 (!) jongensteams uit heel Vlaanderen.

Het is de eerste keer dat de STEM-richtingen van Campus De Reynaert meedoen aan de Greenpower Challenge. “Begin dit jaar kochten we een bouwpakket met onderdelen van een elektrische kart”, legt leerkracht Filip Vande Walle uit.

Geen enkele jongen

“Met zo’n 24 leerlingen van de richtingen Mechanica-Elektriciteit en Natuurwetenschappen werkten we afwisselend aan de wagen. De jongens van Mechanica namen het meeste sleutelwerk op zich, maar de meisjes van Natuurwetenschappen droegen ook een flink steentje bij. En toen de wagen af was, lanceerden we een oproep naar kandidaat-piloten. Tot onze verbazing waren het de vier meisjes die zich meldden. Geen enkele jongen was kandidaat. Al zat de datum van de eerste race, op de eerste zaterdag van de paasvakantie, er misschien ook wel voor wat tussen.”

Spannende race

Dat de meisjes niet moeten onderdoen voor de jongens, bewezen Violeta Lipinstraite (14), Sarah Cortvriendt (14), Helena Peirs (14) en Leila Kasaeva (14) op 2 april in Brugge. Toen werden ze na een spannende race knap tweede en daardoor plaatsten ze zich voor de finale op 22 april op het circuit van Zolder. Daar moeten ze het opnemen tegen 27 andere schoolteams uit heel Vlaanderen. Allemaal oudere jongens. Of dat niet intimiderend is? “Nee hoor”, zegt Helena. “Tijdens de eerste race keken de jongens eerst wel wat vreemd op. Omdat we meisjes zijn, maar ook omdat we wellicht de jongste deelnemers zijn. We werden zeker wat onderschat. Tot ze onze rondetijden op het scherm zagen. Plots hield iedereen rekening met ons. Dat was heel fijn. We hopen op 22 april opnieuw het podium te halen.”

“Aangezien we eraan gewerkt hebben, leek het ons logisch om een stapje verder te gaan en er ook mee te rijden”, legt Sarah uit. “Het was wat wennen, want behalve een keertje karten heeft niemand van ons ervaring met rijden. We zijn ook geen fans van autosport of zo. Maar we vinden het erg leuk. En het is een voordeel dat we kleiner en lichter zijn dan de jongens. Zo gaat onze batterij wat langer mee. Los daarvan proberen we uiteraard ook de bochten zo goed mogelijk aan te snijden. We kijken al uit naar Zolder.”

Zoveel mogelijk rondjes

Tijdens de wedstrijd van twee keer anderhalf uur dienen de teams zoveel mogelijk rondjes te rijden op een batterij van 24 volt. De wagens hebben een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur en na anderhalf uur rijden mag de batterij een keer vervangen worden door een nieuwe. De piloten dienen alle vier achter het stuur gezeten te hebben en mogen wisselen tijdens pitstops. “Doseren is belangrijk”, weet directeur Kristof Lannoo. “Als je voortdurend vol gas geeft, dan loopt je batterij snel leeg en ga je amper nog vooruit. Dat hebben we bij andere teams zien gebeuren. Snelheid is belangrijk, maar constant rijden ook. Daar zijn deze meisjes duidelijk sterk in. Ongeacht het resultaat in Zolder straks zijn we nu al apetrots op hun tweede plek in Brugge.”