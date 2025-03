‘Emelgem Kwist en Fuift’ op 28 en 29 maart in Zaal Valentino op de Bosmolens: “Opbrengst kan nuttig gespendeerd worden”

De ouderraad van de Sint-Pietersschool in Emelgem steekt op 28 en 29 maart opnieuw de handen uit de mouwen. Met ‘Emelgem Kwist’ en ‘Emelgem Fuift’ hopen ze veel volk te trekken. Feestlocatie dit jaar is Zaal Valentino op de Bosmolens en daar is iedereen meer dan welkom.

De ouderraad van de Emelgemse Sint-Pietersschool is voor de quiz en de fuif niet aan haar proefstuk toe. “We hebben een traditie van jaren voor beide activiteiten. ‘Emelgem Kwist’ vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 28 maart en alle 35 tafels zijn intussen al ingenomen. Er zijn teams die echt uitkijken naar onze quiz en meteen inschrijven als de datum bekend is”, legt Bram Popelier van de ouderraad uit.

“Emelgem Fuift gaat dit jaar ook weer door en daar kan gelukkig nog heel veel volk naartoe komen. We mogen dit jaar ook weer op DJ Stijn rekenen, hij blijft onze ouderraad trouw steunen.”

Tickets via de site

Naar Emelgem Fuift kun je dit jaar op zaterdag 29 maart. “We starten al om 14 uur met Emelgem Fuift KIDS. Alle kinderen van 6 tot 11 jaar zijn welkom om uit de bol te gaan in het thema fluo. Er zijn hapjes en drankjes en leuke muziek voor de kinderen. Je hoeft helemaal geen school te lopen bij ons om te komen. Iedereen is welkom en kan er in voor 5 euro. We sluiten af om 15.30 uur”, weet Bram. “Emelgem Fuift voor volwassenen start dan weer om 20 uur. Een ticket kost 7 euro, aan de deur is dat 9 euro. Alle tickets zijn makkelijk te verkrijgen via onze website.”

Vaart én Rijksweg over

Heel wat aanwezigen wonen waarschijnlijk in Emelgem, maar moeten dit jaar dus de brug én de Rijksweg over. “Het is helaas niet gemakkelijk om een locatie te vinden in Emelgem. Dat is natuurlijk jammer, maar het is niet anders. We hopen in elk geval dat ons publiek wel de weg naar de Bosmolens vindt.”

De opbrengst van beide evenementen gaat naar de werking van de school. “We wonnen een wedstrijd van Bebat en mogen in mei met de hele school naar Plopsaland in De Panne”, vertelt Olivier Lybeer, voorzitter van de Ouderraad. “Helaas kondigde de NMBS net op die dag een stakingsactie aan en moeten we dus op zoek naar alternatief vervoer. De opbrengst van 28 en 29 maart zal dus meteen nuttig gespendeerd worden.” (MVW)