Elio Di Rupo te gast in Koninklijk Atheneum van Komen-Waasten

Vrijdagvoormiddag bezocht minister-president van de Waalse regering Elio Di Rupo het Koninklijk Atheneum van Komen-Waasten. Op uitnodiging van het vijfde en zesde middelbaar maakte hij omstreeks 10.30 uur zijn opwachting voor een bomvolle zaal.

Hij kwam vooral om de studenten wat kennis bij te brengen over de Belgische Staat met zijn diverse regio’s en gewesten. Hij was alvast enthousiast te vernemen dat de leerlingen meer dan ooit begaan zijn met het klimaat, de energiebevoorrading en de divers oorlogen die momenteel woeden. Hij vertelde dat Wallonië sterk investeert in mobiliteit, kinderopvang, energie en onderstreepte het belang om hooggeschoolden te hebben in de regio. Vooral het belang van talenkennis kwam sterk naar voor als opstap naar een hoogwaardige tewerkstelling. Nadien beantwoordde hij nog diverse vragen. Vervolgens ging hij naar het schoolrestaurant om de bereide gerechten te proeven, waarna hij de leerlingen van bakkerij, hotel en beenhouwerij een welverdiend schouderklopje gaf. (ZB)