Eeuwenoud middeleeuws kerstspel in Steinerschool

In de Steinerschool wordt al vele jaren een oude kersttraditie gekoesterd. Jaarlijks wordt in een intieme sfeer op het binnenplein van de school in de Astridlaan in Assebroek een oud middeleeuws kerstspel opgevoerd.

Het is een traditie die teruggrijpt naar de kerstverhalen die op vele plaatsen in Europa in de middeleeuwen vorm kregen. Met enkel mondeling doorgegeven teksten en regieafspraken over hoe het spel zo aangrijpend mogelijk gespeeld kon worden, ging een Kompagnie in de kersttijd van herberg tot herberg om de kerstboodschap bij de meestal ongeletterde boeren te brengen.

Cultuurwetenschappers als Rudolf Steiner vonden dit kerstspel bijzonder inspirerend, omdat het zo beeldend was en voortdurend wisselde tussen bijna kinderlijke humor en rakende, diepere ernst. Hierdoor wordt dit spel wereldwijd al vele jaren in heel wat Steinerscholen gespeeld. Ook in Brugge is er een sterke traditie om dit spel jaarlijks voor kinderen, ouders en geïnteresseerden te brengen. De organisatoren zijn een samenwerking van de Guido Gezelle Kerstkompagnie en de ouderkring van de school. In de Kompagnie zijn sommigen al meer dan 20 jaar geëngageerd.

De opvoeringen gaan door op zaterdag 17 december om 16.30 uur en 20 uur in een tent die ingericht is als een stal vol hooi en stro. Ernaast is een Herberg vol Geneugten,waar een intieme kerstmarkt plaatsvindt. Iedereen is van harte welkom.

(PDC)