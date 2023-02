Eerstejaars van middelbare school De Bron planten bomen in Tielt: “We werken volop rond duurzaamheid”

Op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart zullen de eerstejaarsleerlingen van middelbare school De Bron uit Tielt bomen planten naar aanleiding van een duurzaamheidsproject. “De bomenplantactie maakt deel uit van een groter project rond duurzaamheid waarin naast onze eerstejaars ook de tweedejaarsleerlingen betrokken zijn,” vertelt leraar Hans Strackx.

Het duurzaamheidsproject voor eerste- en tweedejaars van De Bron is ontstaan vanuit de pastorale werkgroep van de school. “We beslisten vorig schooljaar om voor alle leerlingen van de school enkele projectdagen uit te werken. Voor eerstes en tweedes viel de keuze op het thema duurzaamheid. Voor derde- en vierdejaars gaat het om diversiteit en voor de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar is het thema rechtvaardigheid”, vult collega-godsdienstleraar Charlotte Decroubele aan.

Bomen planten

De leerlingen van het eerste jaar zullen op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart in een parkje achter de school bomen planten. “We doen dit samen met de groendienst van Stad Tielt. Het is de bedoeling om er een samenwerking op lange termijn van te maken. De komende jaren worden ook struiken en bloemen aangeplant,” vertelt Charlotte Decroubele.

Naast de bomenplantactie zullen de eerstejaars van de school ook zwerfvuil ruimen in en rond de school, krijgen ze een gezond ontbijt voorgeschoteld, spelen ze een gezondheidsquiz én krijgen ze info over het inzamelen van dopjes voor steun bij de opleiding van blindengeleidehonden.

Laudato Si als inspiratiebron

“We trekken echt wel heel wat registers open op deze projectdagen. Onze inspiratiebron bij het thema duurzaamheid vormt de encycliek ‘Laudato Si’ (2015) van paus Franciscus”, licht Hans Strackx toe. “Het is de zogenaamde ‘groene encycliek’ van de paus, waarin hij mensen oproept om te strijden voor een beter milieu en om te zoeken naar antwoorden op de klimaatcrisis.”

Tweedejaars ook betrokken

Het thema duurzaamheid is er ook voor de tweedejaars van de school. “Zij zullen ook info krijgen over “Laudato Si” van paus Franciscus, en zullen onder andere in onze schooltuin een insectenhotel bouwen,” besluit Charlotte Decroubele.