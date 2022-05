Eerste verkeerseducatieve route in binnenstad ingefietst

De eerste bewegwijzerde verkeerseducatieve route (VERO) in de Brugse binnenstad is dinsdag voorgesteld. De nieuwe route, met start en aankomst in het Graaf Visartpark, werd door burgemeester Dirk De fauw, schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Preventie Mathijs Goderis ingefietst samen met enkele jonge Brugse verkeersambassadeurs.

“VERO’s zijn verkeerseducatieve routes voor fietsers in de ruime schoolomgeving waarlangs leerkrachten en (groot)ouders met de kinderen verkeersvaardigheden kunnen inoefenen. Jonge kinderen moeten op het einde van de basisschool immers de kans krijgen om aangeleerde verkeersvaardigheden en kennis ook in het echte verkeer te kunnen toepassen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

“Deze bewegwijzerde route is de zevende VERO-route in Brugge, maar wel iets bijzonder, want de eerste VERO-route in de Brugse binnenstad. Daar is het moeilijker om te leren rijden dan in de rand van Brugge. Maar we moeten de zesdejaarsleerlingen ook in het centrum leren rijden, want er zijn veel middelbare scholen in de binnenstad.”

Schepen Mercedes Van Volcem: “Twintig wegwijzers met de mascottes Vicky en Thor geven aan waarlangs de leerlingen moeten fietsen. Het parcours is ongeveer drie kilometer lang en loopt doorheen het Ezelpoortkwartier langs zowel het Sebrechtspark, het Conservatorium tot aan bibliotheek De Biekorf als verste punt. In het Graaf Visartpark werd er ook een infobord met een kaartje van het parcours en wat uitleg geplaatst.”

“De Preventiedienst zorgde ervoor dat de scholen voldoende informatie kregen zodat zij met hun leerlingen kunnen gaan oefenen als voorbereiding op hun fietsexamen. Omdat ook van de ouders wordt verwacht dat zij dit mee oefenen, werd een soort checklist ontwikkeld die bij de laatste verkenning vlak voor het fietsexamen kan worden gebruikt.”

Fietsexamen

“Begin juni organiseert Stad Brugge langs dit nieuwe parcours voor het eerst een fietsexamen voor zo’n 80 leerlingen uit de basisscholen het Kleurenpalet, De Springplank en Sint-Leo Hemelsdaele Brugge. Ook de gymleerkrachten van het eerste jaar secundair kunnen van dit parcours gebruik maken voor hun proef ‘Fietsometer’: dit is een test om in kleine groepjes te leren fietsen”, geeft schepen Mathijs Goderis nog mee. (CGRA)