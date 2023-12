Een magische verzoening in de Centrumschool Kerstmusical

‘Professor Ubuntu’ wordt opgevoerd op woensdag 20 december om 18 uur en 20 uur in de feestzaal van de Centrumschool, Gasthuisstraat 30 in Kuurne. Na de voorstelling is er een gezellige kerstmarkt met drankjes en hapjes, georganiseerd door de ouderraad. Voor degenen die de voorstelling niet kunnen bijwonen op woensdag, is er een extra voorstelling op donderdag 21 december om 10 uur. Kaarten voor dit magische spektakel zijn verkrijgbaar voor 7 euro op het schoolsecretariaat of kunnen op de avond zelf aan de deur worden aangeschaft.