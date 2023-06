Duiken in de Brugse reien mag niet en dus houden 44 laatstejaars sponsengevecht

Door de verontreiniging van het water in de Brugse reien kon de traditionele duik van de 44 laatstejaars van Sint-Leo-Hemelsdaele dit jaar niet doorgaan. Niettemin liepen er dinsdagmiddag op school weinig zesdejaars rond met droge kleren.

“We hebben met dit gigantische sponsgevecht een leuk alternatief bedacht, maar de ontgoocheling blijft groot”, vertelt directeur Bruno Overbergh. “Het zou de 15de keer worden dat leraren en laatstejaars net voor de examenperiode het water induiken.”

Ook Seppe De Backer (17), leerling van het zesde jaar wetenschappen-wiskunde, was ontgoocheld. “We maken er het beste van, want dit is iets wat je maar één keer meemaakt in je leven. Ik hoorde dat er een kans bestaat dat we vrijdag een herkansing krijgen.” (PDC)