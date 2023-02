Dorpsparel vertelt verhaal via fotozoektocht

Op zaterdag 11 februari zet Basisschool De Dorpsparel de deuren van de klassen open en dat van 13.30 tot 17 uur. Een fotozoektocht zorgt voor een spannende noot.

Basisschool De Dorpsparel houdt op zaterdag 11 februari een opendeurdag. Niet enkel laten de leerlingen die dag de klassen zien, ze nemen je ook mee langsheen de buitenlocaties die ze regelmatig bezoeken met hun klassen. Dat doen ze via een fotozoektocht. “De buitenlocaties die we opnemen in de zoektocht zijn het KSA-terrein, de groene speelzone met het tennis- en basketpleintje en dorpsboerderij Nest”, licht directeur Ine Vandecaveye toe.

“Dat zijn de locaties die heel frequent gebruikt worden door onze school tijdens onze lessen natuurbeleving, om te sporten, om op onderzoek te gaan en het KSA-terrein wordt als speelruimte gebruikt voor onze lagere klassen tijdens de speeltijden. Uiteraard passeren we ook langs de grond in de Dosseweg waar de nieuwe school komt.” Op het einde worden de kinderen beloond met een traktatie aan de bar, die door de vriendenkring verzorgd wordt. Er kan gestart worden tussen 13.30 en 17 uur.

(LDW)