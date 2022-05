Don Boscocollege wint ‘Beste Podcast’ van de Podclass 2022

De Podclass is een podcastwedstrijd voor Vlaamse secundaire scholen. Het is een idee van edushift.be en geekmyclass.be en wordt financieel gedragen en georganiseerd door Schoolmakers.be, met de steun van VRT en Mediawijs.

In heel Vlaanderen gingen scholen en leerkrachten de afgelopen maanden aan de slag om de mooiste, origineelste of beste podcast uit hun mouw te schudden. Uit 54 inzendingen koos de 10-koppige jury de winnaars van de Podclass 2022.

‘Beste Podcast’ gaat naar het Don Boscocollege uit Kortrijk met ‘Een podcast over fouten maken’. De ‘Beste Podcast Eerste Graad’ is voor het Atheneum in Gentbrugge met ‘Een podcast over piekeren’. Het college ten Doorn in Eeklo ging met ‘Een podcast over vreemde verzamelaars’ aan de haal met de prijs voor ‘Beste Thema’. Het Don Boscocollege en het Atheneum in Gentbrugge winnen een rondleiding op de twee VRT-radiostudio’s én 500 euro om hun podcastverhaal verder te verankeren in de school. De winnaar van ‘Beste Thema’ krijgt VRT-journalist Willem Van Mullem op bezoek.

Op de website van Podclass kan je je nu al inschrijven voor 2023. Om mee te doen stel je een groepje samen met maximum zes leerlingen en een begeleidende leerkracht. Er kunnen verschillende teams van één school inschrijven. Onder het motto “goed begonnen, is half gewonnen” krijg je van de organisatie een gratis online opleiding van een uur. Wil je nog sterker starten, dan kan je met je school ook een opleiding van een halve dag aanvragen. Jeroen Heremans, een van de juryleden, komt dan in drie uur zijn kennis delen. De begeleidende leerkracht krijgt didactisch materiaal van Mediawijs, met o.a. de leerdoelen die behaald worden door podcasting. De VRT maakt leuke kennisclips waarin ze hun beste tips delen.

Je kan de winnende podcast beluisteren via deze link.