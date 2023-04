Diploma’s Tiener Techniekacademie uitgereikt

Dertien jonge techneuten uit het vijfde en zesde leerjaar ontvingen hun diploma van de Tiener Techniekacademie. Acht weken lang werden de deelnemers ondergedompeld in de wondere wereld van de techniek tijdens verschillende workshops. Zo maakten ze onder meer een deurmatalarm, een periscoop in hout en een zelfrijdend Lego-wagentje. Ze brachten ook een bedrijfsbezoek aan bouwonderneming Catteeu in Lo. Twee ervaren techniekmentoren leidden de workshops in goede banen. Schepen van Jeugd Wout Cornette reikte de diploma’s uit. Op de foto zien we rechtstaand van links naar rechts Warre Madou, Gust Masschelein, begeleider Georges Desmadryl, Thomas Segers, Willem Vanpeteghem, Igo Vanslambrouck, begeleider Geert Clarysse, Achiel Vlamynck, Axelle Wyckaert en schepen Wout Cornette en zittend Amber Beirnaert, Liam Decroos, Aaron Dekersgieter, Lars Devos, Tijs Hendriks en Amin Lingier. (foto KVCL)