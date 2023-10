Diploma’s Meat Expo en 40 gouden medailles

Eind september stonden met de special Eurobeef en de special Juniorcup twee toonaangevende vakwedstrijden op het programma op de Meat Expo in Kortrijk. Alle leerlingen van de afdeling slagerij Ter Groene Poorte namen deel aan de wedstrijd en werden bekroond met een diploma met bronzen, zilveren of gouden medailleopdruk. Ze leverden ook meer dan 120 producten af voor de Juniorcup.De leerlingen behaalden meer dan 40 gouden medailles. “Deelname aan zo’n vakwedstrijd vraagt heel wat inspanningen van de leraars en de leerlingen. Iedereen was heel blij met de behaalde diploma’s”, aldus Ronny De Keyser, technisch adviseur van de slagerijschool. (PDC/foto PDC)