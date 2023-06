Dinosaurus brengt bezoek aan basisschool in Wevelgem

Levensgroot was hij allicht niet, maar de dinosaurus die werd ineen geknutseld door leerlingen van VTI Sint-Lucas uit Menen leek alvast weggelopen uit Jurassic Park. Met zijn dreigende kop, diep brommend gebrul en vuurschietende ogen waren toch niet alle leerlingen van GBS De Goudenregenstraat in Wevelgem er gerust in. Die school gaf de meeste ‘likes’ en mocht de dino als eerste bewonderen.

Jaarlijks pakken de leerkrachten van VTI Menen uit met een sprekend project. Enkele jaren terug was er de ‘Reuzegrote vriend’, het resultaat van een samenwerking tussen VTI Sint-Lucas en VBS De Wijnbergschool. Dit jaar stopte het minibusje van Sint-Lucas bij die andere school op de Wijnberg, GBS Goudenregenstraat. Uit de laadruimte kwam een heuse Dinosaurus tevoorschijn. “Het is eigenlijk half dino, half robot”, vertelt Bart Ovaere van VTI Menen. “Het is een samenwerkingsproject tussen de klassen 4e Technologische Wetenschappen die zorgde voor de robotica en de 5e klas metaalbewerking. Zij zorgden voor de stevige constructie. Het geheel weegt 50 kilogram, een behoorlijk zwaar beestje.”

Visitekaartje

Bart kan het weten, want hij is het die in de huid van de Dino kruipt wanneer die rondloopt. Zeer indrukwekkend wanneer zijn hoofd beweegt tot tegen de neus van de verbaasde kinderen. Als de Dino dan nog eens zijn gebrul laat horen zie je dat er toch enkelen achteruitdeinzen. Gelukkig houdt VTI-leerkracht Bert Galle hem stevig aan de ketting.

“Tijdens het sporten krijg je heel wat creatieve ideeën, zoals het ineen knutselen van deze dinosaurus”, vertelt Bert. “Het is een visitekaartje waarmee we jongeren aanmoedigen om te kiezen voor technisch onderwijs. Via de sociale media spoorden we scholen aan om reacties en likes te geven op onze dino, die overigens nog steeds geen naam heeft. De resultaten waren buiten alle verwachtingen, we kregen 1194 reacties uit 30 scholen. Waarvan 350 van GBS Goudenregenstraat. Vandaar dat zij de primeur krijgen.”

Als uitsmijter brachten Bert en Bart nog enkele bouwpakketten mee van een Pteranodon, een vliegende dinosaurus.