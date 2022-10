Dieren charmeren kinderen en senioren in De Wegwijzer

In basisschool De Wegwijzer konden zowel leerlingen als de senioren van het nabijgelegen woonzorgcentrum genieten van een ‘dierenpad’. Op de speelplaats was een parcours uitgestippeld, waarbij kinderen hun huisdier mochten mee brengen en voorstellen.

Zo waren er ruim veertig dieren aanwezig, waarbij uiteraard veel katten en honden. “Maar ook drie alpaca’s, parkieten en enkele schildpadden”, vertelt directrice ad interim Lieselot Wolfcarius. “Eén jongen had zelfs zijn pony mee naar school gebracht en trakteerde de andere kinderen op ritjes. Het gebeuren kaderde in Werelddierendag. Doordat het rusthuis vlakbij ligt vonden we het ook fijn de senioren hierbij te betrekken. Ze konden de dieren aaien en een babbeltje slaan met de baasjes. Op die manier werd het een heel leuke namiddag voor jong en oud.”